خسارت به ۴۷۰ هکتار از اراضی زراعی و باغی شهرستان اهر

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد عابدی بعداز ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران گفت: از این هکتار اراضی ۲۷۰ هکتار اراضی زراعی و ۲۰۰ هکتار باغی می باشد که بیش از ۶۰ میلیارد ریال در جریان بارش های اخیر و جریان سیل خسارت وارد شده است.

وی افزود: ۲۲ کیلومتر نیز از ابنیه های آبرسانی کشاورزی تخریب شده است.

کارشناسان جهاد کشاورزی هشدارهای لازم را به کشاورزان داده بودند

مدیر جهادکشاورزی شهرستان اهر نیز در این نشست گفت: با توجه به اینکه در شهرستان اهر نسبت به سایر شهرستان ها خسارات شدیدی وارد نگردیده، میزان خسارت وارده با توجه به وسعت اراضی بیشتر در اراضی حاشیه رود خانه هاست.

محمد اسدی گفت: کارشناسان پهنه مدیریت جهادکشاورزی شهرستان اهر و کارشناسان ستادی با اطلاع رسانی قبلی به روستا ئیان، کشاورزان را از وجود حوادث احتمالی سیل آگاه ساختند و به کشاورزان منطقه هشدار های لازم در خصوص عدم ورود افراد و احشام در حاشیه رودخانه ها در هنگام بارندگی داده شده است.