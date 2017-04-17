کاندیداهای شورا اشراف کامل به مسائل شهری و روستایی داشته باشند

به گزارش خبرنگار مهر، معصومه آقاپور عصر دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: شورا ها در دوره های اول و دوم بدلیل فراهم نبودن بستر های لازم و نوپا بودن نهاد شورا در کشور نتوانستند نقش پررنگی در مدیریت های شهر و روستا داشته باشند.

وی افزود:در دوره های بعدی انتظارات جامعه از شوراها متناسب با پیشرفت ها و تحولات دنیا تغییر یافت و در این بستر تغییرات اجتماعی -سیاسی جامعه شوراها و دهیاران جایگاه خودشان را عینیتت بخشیدند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه نهاد شوراها با گذشت چهار دوره از عمر خود توانسته اند تجربه لازم را کسب کنند ادامه داد: به عملکرد چهار دوره فعالیت شورا ها در استان با وجود برخی حاشیه های اخیر به نظرم می توان نمره قبولی داد البته این درحالیست که بایستی مردم با دقت و حساسیت ویژه در انتخاب افراد با تجربه و کارآمد از به وجود آمدن اینچنین حاشیه هایی جلوگیری نموده تا انتظارات لازم و به حق از این پارلمان محلی بخاطر نقش اهرمی و عملیاتی که برای مسئولین استانی و ملی متصور است برآورده شود.

وی گفت: شوراها به مانند پل ارتباطی بین مردم و مسئولین شهری و استانی هستند که در بیان واقعیت ها با زبان ساده و مشترک مردم نقش موثری دارند. نماینده مردم شبستر در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر نقش محوری شوراها در توسعه شهری و روستایی گفت:شوراها در مسایل جاری شهر و روستا، هدایت جامعه به طرف برنامه چشم انداز، کمک به توسعه پایدار و بیان عملکرد مسئولین نظام در لایه های مختلف جامعه نقش آفرین هستند.

آقاپور با بیان اینکه نامزدهایی که در این عرصه برای رقابت به میدان می آیند بایستی اشرافیت کامل به مسائل شهری وروستایی داشته وتخصص لازم را در حوزه های عمرانی، فرهنگی یا متناسب با نیازهای محل زندگی خود داشته باشند افزود: مردم بایستی علاوه بر شاخص های تخصصی فرد منتخب خود به جایگاه اجتماعی، عدالت و خوش نامی آن کاندیدا توجه داشته باشند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به افزایش تعداد ثبت نام بانوان در این دوره انتخابات شوراهای شهر و روستا در آذربایجان شرقی نسبت به دوره های قبل گفت:این امر حاکی از نقش آفرینی بانوان در لایه های مختلف مدیریتی ایران اسلامی است و حضور بانوان بدلیل دارا بودن خلاقیت و نوآوری می تواند در ترکیب شوراها برای بهتر شدن برنامه های توسعه همه جانبه جوامع نقش داشته باشند.