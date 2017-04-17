به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم شعرا عصر دوشنبه در جلسه شورای شهر شیراز با اشاره به تبلیغات کمرنگ در سطح شهر و عدم حضور مسئولان در مراسم سالروز شهادت شاهچراغ، خواستار تشکیل ستادی بدین منظور برای برگزاری برنامه ها در شأن سومین حرم اهل بیت(ع) شد و ابراز امیدواری کرد با تشکیل این ستاد شاهد اجرای برنامه های درخوری برای این روز باشیم.

وی با اشاره به اینکه کشور در نیمه رجب ایام البیض شاهد برگزاری مراسم معنوی اعتکاف در کشور بود با استناد به این سخن رئیس دفتر مقام معظم رهبری که بیشترین آمار اعتکاف را متعلق به استان فارس برشمرده بود افزود: به طور واقع اعتکاف یکی از رهاوردهای انقلاب اسلامی ماست که توانسته در راستای سازندگی جوانان ما نقش بسزایی داشته و در ۳ روز بیتوته و روزه داری رابطه افراد را با خداوند محکم تر شود.

شعرا با توجه به اینکه استان فارس با ۱۲۰ هزار شرکت کننده در ۵۰۰ مسجد و مصلی جایگاه خوبی در کشور داشته عنوان کرد: شیراز با ۳۰ هزار نفر معتکف در ۵۶ مسجد و حسینیه از ظرفیت سخنوران و مداحان مشهور و برنامه های اخلاقی معنوی قرائت قرآن و اعمال ام داوود بهره مند شده است.

این عضو شورای شهر شیراز در ادامه گفت: در شهر ما امسال ۵۰ نفر از کشورهای امارات، کویت و قطر در بین معتکفان حضور داشتند؛ البته مشکل آب و هوای نامناسب و کمبود جای استراحت از جمله مشکلات بود که بازدید از تعدادی از این مساجد مشاهده شد و متاسفانه کمک های شورا و شهرداری به موقع تصویب نشده تا به آنها پرداخت شود و بتوانند تسهیلات بیشتری فراهم کنند.

وی افزود: به علت محدودیت تعدادی از مساجد نتوانستند خیل مشتاقان را ثبت نام کنند.

شعرا ادامه داد: جا دارد از مدیران و مسؤولین اعتکاف مساجد، سازمان تبلیغات و دستگاه های مربوطه تقدیر به عمل آورد و از دیگر مسؤولین خواسته شود که طی سالهای آینده در این برنامه نقش خود را ایفا کنند.