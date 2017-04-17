به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی امانی پور عصر دوشنبه در جمع خبرنگاران از اجرای طرح عظیم صحافی اسناد هویتی در تمامی ادارات ثبت احوال سراسر استان خبر داد و اظهار داشت: پس از اسکن اسناد هویتی استان برای اجرای آرشیو این اسناد توسط شرکت های طرف قرارداد اداره کل بحث صحافی اسناد که یکی از دغدغه های این اداره کل بود در جلسه شورای معاونین مطرح و تصمیم گرفته شد که اسناد هویتی استان صحافی و مرتب شوند.

وی هدف از اجرای این طرح را نگهداری و حراست از اسناد هویتی مردم دانست و بیان داشت: ما به عنوان مرزبانان اسناد هویتی و تابعیتی ایرانیان وظیفه خود می دانیم که با جان و دل از این اسناد حفاظت کنیم تا بتوانیم جلوی هرگونه تخلف و یا سوء نیت دشمنان را برای آسیب رساندن به کشور از طریق هویت بگیریم.

مدیر کل ثبت احوال لرستان گفت: اکنون صحافی اسناد شهرستان خرم آباد که بیشترین اسناد استان را به خود اختصاص داده به اتمام رسیده و این طرح در ثبت احوال بروجرد شروع شده است.