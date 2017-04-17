به گزارش خبرنگار مهر، این دوره از مسابقات با حضور ۱۱۸ تکواندوکار در قالب ۲۰ تیم از کشورهای ایران (۲ تیم)، افغانستان (۳ تیم)، پاکستان (۳ تیم)، روسیه (۲ تیم) عراق (۲ تیم)، لوکزامبورگ، سوریه، سیشل، عمان، یونان، آذربایجان، هند و ارمنستان روز گذشته به میزبانی هیات تکواندو استان مازندران در سالن «سیدرسول حسینی» شهر ساری آغاز و عصر امروز دوشنبه با قهرمانی شهرداری ساری به پایان رسید.

در پایان تکواندوکاران ساروی با ۶ مدال طلا، یک نقره و ۸۴ امتیاز عنوان قهرمانی را کسب کردند. لوازم خانگی کن با یک مدال طلا، ۲ نقره، یک برنز و ۴۱ امتیاز بر سکوی نایب قهرمانی ایستاد و تیم افغانستان یک مدال نقره، یک برنز و ۲۳ امتیاز عنوان سوم را بدست آورد. تیم ارمنستان با یک مدال طلا، یک امتیاز و ۲۲ امتیاز و تیم عراق با ۳ برنز و ۲۰ امتیاز در جایگاه چهارم و پنجم قرار گرفتند.

این دوره از مسابقات در هشت وزن قانونی برگزار شد که در هفت وزن نمایندگان کشورمان به دیدار نهایی راه پیدا کرده و موفق به کسب مدال طلا شدند. در وزن ۸۷- کیلوگرم تکواندوکاران ارمنستان و روسیه در دیدار نهایی به مصاف رفتند که طلای این وزن به ارمنستان رسید.

نتایج کامل رقابتهای انفرادی اوزان مختلف:

* وزن ۵۴- کیلوگرم:

۱- آرش تبریزی از شهرداری ساری ۲- محسن رضایی از افغانستان الف ۳- علی سینا افضلی از افغانستان و ایلهم علیو از آذربایجان

* وزن ۵۸- کیلوگرم:

۱- محمد کاظمی از شهرداری ساری ۲- محمد المحروقی از عمان ۳- روان حسینو از آذربایجان و عبدل وهاب از افغانستان

* وزن ۶۳- کیلوگرم:

۱- سروش حیدری از شهرداری ساری۲-امیر حسین محمدخانلو از لوازم خانگی کن ۳-عمران علی از هندوستان و احمدعلی بخشی از افغانستان

* وزن ۶۸- کیلوگرم:

۱- مدال طلا: ابوالفضل یعقوبی از شهرداری ساری۲- کنتاسنتین چمالدیس از یونان، ۳- امیرمحمد بخشی از لوازم خانگی کن و سارگی وادازاریان از ارمنستان

* وزن ۷۴- کیلوگرم:

۱- عرفان حیدری از شهرداری ساری۲- محمد فهیم از پاکستان الف ۳- محمدجبار رشید و مصطفی ناصر حسین از تیم پلیس عراق

وزن ۸۰- کیلوگرم:

۱- بهزاد ایلخانی از لوازم خانگی کن ۲- امیرحسین امیدی از شهرداری ساری ۳- گرچکین بوگدان از روسیه و محمد مرتضایی از لوازم خانگی کن

وزن ۸۷- کیلوگرم:

۱- آرسن گریگوریان از ارمنستان ۲- روسلان ترخو از روسیه ۳- مصطفی قرلاق از افغانستان و ویسام دهیر حبیب از پلیس عراق

* وزن ۸۷+ کیلوگرم:

۱- سیاوش فخرایی از شهرداری ساری۲- محمدرضا اینالو از لوازم خانگی کن ۳- ویسام ستار و محمدکریم حسین از پلیس عراق