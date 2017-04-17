۵ گروگان گیر در سمنان دستگیر شدند/ رهایی گروگان پس از ۱۲ساعت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی ناجای سمنان، ماموران پلیس آگاهی سمنان در یک عملیات ضربتی فردی ۲۳ ساله که ساعت دو بامداد دوشنبه ربوده شده بود را آزاد کردند.

در پی تماس خانواده ای با مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰ در ساعت دو بامداد امروز و اعلام فقدانی فرزند ۲۳ ساله خود و بعد از آن تماس گروگانگیران و درخواست مبلغ یکصد میلیون ریال برای آزادی آن، کارآگاهان پلیس آگاهی سمنان در یک عملیات ضربتی در ساعت ۱۶ فرد ربوده شده را آزاد کردند.

در این عملیات پنج نفر گروگانگیر که یکی از آنها خانم است دستگیر شدند، بررسی برای علت و انگیزه از این ربایش در حال پیگیری کار آگاهان پلیس است.

۶۰۰۰ لیتر سوخت قاچاق در گرمسار کشف شد.

ماموران یگان امداد فرماندهی انتظامی گرمسار نیز حین گشت زنی در شهرک صنعتی فجر به یکدستگاه تریلی و یکدستگاه پژو ۴۰۵ مشکوک شدند و پس از دستور توقف توسط ماموران، راننده خودروی پژو با پیچیدن مقابل خودروی پلیس با آن برخورد می کند که در نهایت از او شش هزار لیتر گازوئیل کشف می شود.

در این عملیات چهار گلوله به سمت لاستیک خودروی حامل قاچاق شلیک می شود.