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۲۸ فروردین ۱۳۹۶، ۲۰:۵۰

فرماندار پردیس اعلام کرد:

تمام فازهای مسکن مهر پردیس ظرف یک هفته تعیین تکلیف می‌شوند

تمام فازهای مسکن مهر پردیس ظرف یک هفته تعیین تکلیف می‌شوند

پردیس- فرماندار پردیس از تعیین تکلیف تمام فازهای مسکن مهر پردیس ظرف یک هفته خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی حیدری عصر امروز در جمع متقاضیان مسکن مهر پردیس که در اعتراض به سیاست‌های شرکت عمران پردیس و وزارت راه و شهرسازی در محل این شرکت تجمع کرده بودند اظهار داشت: عرق شرم بر پیشانی ما نقش بسته و وجدان ما به درد آمده است چرا که متقاضیانی با امید فراوان دل به مسکن مهر بستند و امروز دل سرد شدند.

وی از متقاضیان فرصت یک هفته ای برای بررسی و اعلام زمان دقیق تحویل پروژه‌ها خواست و گفت: طی روزهای آینده با دعوت از مدیران و کارشناسان شرکت عمران زمان تحویل تمام پروژه‌ها را مشخص و اعلام خواهیم کرد.

حیدری افزود: پس از یک هفته از طرق مختلف زمان تحویل فازها و پروژه‌ها اطلاع رسانی می شود و تابلوی روزشمار نیز تنظیم خواهد شد و با متقاضیان برنامه‌ها به پیش خواهد رفت.

فرماندار پردیس ادامه داد: تعیین واحد متقاضیانی که تاکنون انجام نشده نیز در روز شنبه هفته آتی برای تمام فازها انجام خواهد شد.

وی اضافه کرد: از برخی متقاضیان مبالغ اضافی دریافت شده که این افراد می توانند به معاونت عمرانی فرمانداری مراجعه کرده و مشکل خود را مطرح کنند تا پیگیری دقیق شود.

حیدری در خصوص تماس دلالان مسکن مهر با متقاضیان، اظهار کرد: در صورتی که متقاضیان با این مورد مواجه شدند می توانند با اطلاع دادن به نیروی انتظامی و فرمانداری جلوی سوء استفاده این افراد را بگیرند.

فرماندار پردیس گفت: وظیفه ما پیگیری مشکلات متقاضیان و مردم است و شرکت عمران مجری و باید پاسخگو باشد.

وی افزود: به ما گفتند محدوده کاری فرمانداری جدا است اما این جلسه ثابت کرد این امر جزو محدوده کاری فرمانداری است و به صورت جدی پیگیر این مشکلات خواهیم بود و کوتاه نخواهیم آمد.

حیدری ادامه داد: زیرساخت‌هایی مانند آب، برق، گاز، جاده، آسفالت و معابر جزو وظایف متقاضیان نیست و باید مطابق آنچه در قرارداد آمده عمل شود.

کد مطلب 3955686

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    نظرات

    • سید IR ۲۲:۰۴ - ۱۳۹۶/۰۱/۲۸
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      خدا عمر با عزت به شما و خانوادتون عطا کند.همین که اسم پیگیری هم میارید برای ما کافیست.انشاالله با ورود شما به این مساله مشکلات ما متقاضیان حل شود.بخدا از بلاتکلیفی خسته شدیم.
    • علیرضا فرح انگیز یکی از جانبازان میباشم IR ۲۲:۴۷ - ۱۳۹۶/۰۱/۲۸
      0 0
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      انشاالله توکل به خدا واتحاد دوستان مسکن مهر وقولی که اقای حیدری فرماندار پردیس به متقاضیان مسکن مهر پردیس داده زمان تحویل مشخص میشه وما امیدوار میشیم .

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