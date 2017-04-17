به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی حیدری عصر امروز در جمع متقاضیان مسکن مهر پردیس که در اعتراض به سیاست‌های شرکت عمران پردیس و وزارت راه و شهرسازی در محل این شرکت تجمع کرده بودند اظهار داشت: عرق شرم بر پیشانی ما نقش بسته و وجدان ما به درد آمده است چرا که متقاضیانی با امید فراوان دل به مسکن مهر بستند و امروز دل سرد شدند.

وی از متقاضیان فرصت یک هفته ای برای بررسی و اعلام زمان دقیق تحویل پروژه‌ها خواست و گفت: طی روزهای آینده با دعوت از مدیران و کارشناسان شرکت عمران زمان تحویل تمام پروژه‌ها را مشخص و اعلام خواهیم کرد.

حیدری افزود: پس از یک هفته از طرق مختلف زمان تحویل فازها و پروژه‌ها اطلاع رسانی می شود و تابلوی روزشمار نیز تنظیم خواهد شد و با متقاضیان برنامه‌ها به پیش خواهد رفت.

فرماندار پردیس ادامه داد: تعیین واحد متقاضیانی که تاکنون انجام نشده نیز در روز شنبه هفته آتی برای تمام فازها انجام خواهد شد.

وی اضافه کرد: از برخی متقاضیان مبالغ اضافی دریافت شده که این افراد می توانند به معاونت عمرانی فرمانداری مراجعه کرده و مشکل خود را مطرح کنند تا پیگیری دقیق شود.

حیدری در خصوص تماس دلالان مسکن مهر با متقاضیان، اظهار کرد: در صورتی که متقاضیان با این مورد مواجه شدند می توانند با اطلاع دادن به نیروی انتظامی و فرمانداری جلوی سوء استفاده این افراد را بگیرند.

فرماندار پردیس گفت: وظیفه ما پیگیری مشکلات متقاضیان و مردم است و شرکت عمران مجری و باید پاسخگو باشد.

وی افزود: به ما گفتند محدوده کاری فرمانداری جدا است اما این جلسه ثابت کرد این امر جزو محدوده کاری فرمانداری است و به صورت جدی پیگیر این مشکلات خواهیم بود و کوتاه نخواهیم آمد.

حیدری ادامه داد: زیرساخت‌هایی مانند آب، برق، گاز، جاده، آسفالت و معابر جزو وظایف متقاضیان نیست و باید مطابق آنچه در قرارداد آمده عمل شود.