وزير امور خارجه روسيه امروز وارد تفليس شد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از رويترز، ايگور ايوانف وزير امور خارجه روسيه در اولين ساعات بامداد امروز (يكشنبه) وارد تفليس شد.با توجه به شرايط ناآرام كنوني در تفليس ايوانف تنها با هدف مذاكره با شواردنادزه براي پيداكردن يك راه حل مسالمت آميز براي حل اختلاف بين رئيس جمهور و گروه هاي مخالف وي به گرجستان سفركرده است. ايوانف درمصاحبه با خبرنگاران درموردعلت سفرش به گرجستان گفت:" درحال حاضربا توجه به ناآرامي هاي گرجستان ما نمي توانيم نسبت به سرنوشت اين كشور بي تفاوت باشيم.

اين مسئله بسيار مهم و حياتي است كه تمام مسائل كشور بنابر قوانين وضع شده در قانون اساسي بررسي شود و در حال حاضر هيچ مشكلي براي مذاكره و گفتگو بين طرفهاي مخالف وجود ندارد.

ايوانف پس ازگفتگو با خبرنگاران به سوي محل اقامت شواردنادزه درخارج از تفليس حركت كرد. از ديگر برنامه هاي امروز ايوانف مذاكره با رهبران گروه هاي مخالفي خواهد بود كه ديروزپارلمان گرجستان را تصرف كردند. روسيه و 11 كشور ديگر از اتحاد جماهير شوروي سابق حركت مخالفان براي به دست گيري قدرت از شواردنادزه در گرجستان را " غير قابل قبول " عنوان كرده اند و خواستار حل اختلافات شده اند.

