۴ کیلوگرم گراس در شاهرود کشف شد

سرهنگ مجتبی اشرفی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان اینکه ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر در راستای برقراری امنیت همه همت و توان خود را به کار می بندند، ابراز داشت: ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر شاهرود در راستای طرح مقابله با سوداگران مرگ از دوخانه باغ در اطراف شهرستان مقدار سه کیلو و۸۵۰گرم گراس را کشف کردند.

وی از دستگیری یک جوان در این رابطه خبر داد و افزود: فرد دیگری نیز به جرم تولید واختفای این مخدر شناسایی شد و اقدامات لازمه در راستای دستگیری وی ادامه دارد.

اشرفی در خاتمه تاکید کرد: از عموم مردم تقاضا داریم در صورت اطلاع از افرادی که در امرخرید و فروش مواد مخدر فعالیت دارند مراتب را با تلفن ۱۱۰ مرکز فوریت های پلیس اطلاع دهند.