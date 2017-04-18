برخی سریال ها محتوای خاصی برای مردم ندارند

به گزارش خبرنگار مهر، محمود پاک نیت دوشنبه شب در حاشیه آیین رونمایی از تولیدات حوزه هنری کهگیلویه و بویراحمد در جمع خبرنگاران افزود: یکی از دلایلی که باعث می شود مردم رو به شبکه های ماهواره ای و چرخاندن پیچ تلویزیون به سمت آنها شوند نبود کار خوب است.

پاک نیت اظهار داشت: این مسئله برای جامعه ما و فرهنگ ما خطرناک است، چراکه مردم کشور ما فرهنگ خاص به خود را دارند و مردم کشورهای اروپایی و غربی فرهنگ خاص خود را.

وی تاکید کرد: سرمایه گذاری بر روی فرهنگ سازی در جامعه و ملاک و اولویت قرار دادن فرهنگ داخلی لازمه کار است و این مسئله از هر چیزی مهمتر است.

پاک نیت افزود: توجه مسئولین به حوزه جوانان در راستای مرتفع کردن نیازهای فرهنگی، سرگرمی و ... لازم است.

بازیگر سینما، تئاتر و تلوزیون گفت: یکی از دلایلی که جوانان رو به مسائلی مانند اعتیاد می آورند کمبود کسانی است که با کارهای فرهنگی به فرهنگ سازی می پردازند و فرهنگ سازی در جامعه ما ضعیف است.

پاک نیک تصریح کرد: وقتی یک هنرمند در مذیقه مادی نباشد کار خوب انجام می دهد ولی وقتی مجبور به تامین مسائل مادی از جای دیگر باشد و در وقت اضافی به کار فرهنگی و هنری بپردازد کار خوبی حاصل نمی شود.

وی همچنین گفت: در راستای ترویج فرهنگ انقلاب کارهای زیادی ساخته شده است و صداو سیما، تئاتر و سینما تا حدی که در توان آنها بوده به گسترش و ترویج فرهنگ هنری و انقلابی پرداخته اند.

پاک نیت بیان داشت: متاسفانه صدا و سیما به لحاظ بودجه ای شرایط مناسبی ندارد و ساخت کارهایی که بودجه زیادی طلب می کند در توان آن نیست.