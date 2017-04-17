به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه پلیس، کیومرث عزیزی اظهار داشت: ماموران مبارزه با قاچاق کالا و ارز پلیس آگاهی شهرستان ساوه از تردد یک دستگاه خودروی تریلی حامل کالای قاچاق از محورهای مواصلاتی شهرستان مطلع شدند و برنامه ریزی عملیاتی برای توقیف این محموله آغاز شد.

وی افزود: روز گذشته خودروی مورد نظر در یکی از محورهای مواصلاتی شهرستان شناسایی و متوقف شده و در بازرسی از آن، یازده تن و ۱۷۹ کیلوگرم کمپوت آناناس، سه تن و ۶۴۵ کیلوگرم چای، ۹۰۰ کیلوگرم زیتون، بیش از ۱۳ هزار و ۴۰۰ قوطی انوع آب میوه و مقادیر زیادی کنسرو ذرت و بیسکویت کشف شد.

فرمانده انتظامی استان مرکزی ارزش کالاهای کشف شده را دو میلیارد و ۴۵۰ میلیون ریال اعلام کرد و اظهار داشت: دو نفر در این رابطه دستگیر و پس از تشکیل پرونده به مراجع قضایی معرفی شدند.

عزیزی در پایان خاطرنشان کرد: قاچاق کالا پدیده ای است که به شدت اقتصاد کشور را در معرض خطر قرار می دهد و در نتیجه آن مشکلات زیادی مثل نابودی تولید داخلی و بیکاری به وجود می آید، بنابراین مبارزه با این پدیده شوم یکی از مهمترین وظایف پلیس به شمار می رود.