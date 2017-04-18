بی انصافی درباره جانباختگان سیل آذرشهر/ سلفی در کار نبود

خبرگزاری مهر، گروه استانها؛ بارش بیسابقه باران که به ۶۴میلیمتر رسید و در ۵۰ سال گذشته در استان آذربایجان شرقی بیسابقه بود در آذرشهر و عجبشیر باعث وقوع سیل شد و خسارات زیادی در پی داشت.
جان باختن ۴۲ نفر از مردم آذرشهر و عجبشیر به همراه خسارت ۳۰۰ میلیارد تومانی نمونهای از این خسارتهای جانی و مالی بود.
جانباختگان حادثه سیل در عجبشیر اغلب مربوط به روستای چنار بودند که به دلیل ساختوساز در حریم رودخانه و تخریب خانههای مسکونی و کشته شدن تعدادی از مردم این روستاها در جریان سیل اخیر شد.
ولی در بررسی جانباختگان شهرستان آذرشهر اسم یک پل بیشتر به چشم میخورد، «پل غله زار»! کلیپی که در فضای مجازی بهسرعت منتشر و گسترش یافت و در نگاه اول چنین به نظر رسید که خودروهایی که در داخل سیل گیرکردهاند و آب آنها را میبرد افرادی بودند که در عصر جمعه در حال تماشای سیل بودند که آب آنها را برده است ولی واقعیت چیز دیگری بود و تماشاگری در کار نبود.
واقعیت این بود که دهانه یکی از این پلها محل عبور و مرور مردم روستای غله زار شهرستان آذرشهر بود که از آن بهعنوان زیرگذر استفاده میکردند. در روز حادثه نیز طبق معمول خودروهای زیادی درحال عبور و مرور بودند که به جهت افزایش یکباره میزان آب سیل برخی از خودروها در آب گیر میکنند و سیل آنها را با خود میبرد و درنهایت سرنشینان بسیاری از این خودروها جان خود را از دست میدهند.
گفتگوی خبرنگار مهر با روستاییان غله زار حاکی از آن است که دهانه یکی از پلهای رودخانه آذرشهر بهعنوان زیرگذر این روستا استفاده میشد و حتی از ۱۰ سال قبل آسفالت شده بود و همه مردم از این مسیر استفاده میکردند.
تابلوی نصبشده در این محل نیز گواهی این حرف مردم منطقه است که سالیان سال است از این راه خطرناک استفاده میکردند.
تابلوی زیرگذر غله زار آذرشهر و یا آسفالت کردن همان دهانه پل، تأییدی به حرفهای اهالی است. مردم برای ورود به جاده اصلی آذرشهر از دهانه زیر پل غله زار تردد میکردند و در روز حادثه نیز با عبور از این محل شدت بالای سیل آنها را غافلگیر میکند و تعدادی از خودروها به همراه سرنشینان در داخل سیل غرق میشوند.
بیشترین جانباختگان حادثه سیل آذربایجان شرقی مربوط به پل غله زار است
مدیرکل بحران آذربایجان شرقی در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: بیشترین جانباختگان حادثه سیل آذربایجان مربوط به پل غله زار آذرشهر است که خودروها به همراه سرنشینان آنها را آب با خود میبرد.
خلیل ساعی گفت: تاکنون جسد ۳۶ نفر از جانباختگان سیل اخیر در استان پیداشده است. شهرستان عجبشیر ۲۰ مفقودی داشت که جسد ۱۸ نفر از آنها پیداشده است.
وی ادامه داد: شهرستان آذرشهر نیز ۲۲ مفقودی داشت که جسد ۱۸ نفر از آنها پیداشده است.
ساعی سپس ادامه داد: تلاشها برای یافتن اجساد دیگر ادامه دارد.
وی از خسارت ۳۰۰۰ میلیارد ریالی سیل در آذربایجان شرقی خبر داد و گفت: سیل اخیر به ۱۲ شهرستان استان خسارت زد.
برخی از خودروها از دهانه دوم پل تردد کردهاند
معاون فرماندار شهرستان آذرشهر نیز در گفتگو با خبرنگار مهر در این خصوص گفت: این محل عبور و مرور موقت بود که در روز حادثه نیز توسط مأموران انتظامی هشدارهایی دادهشده بود ولی با اعتنایی مردم مواجه شد.
احمد علیزاده گفت: متأسفانه برخی از خودروها از دهانه دوم پل تردد کردهاند که همین مسئله باعث بروز این حوادث شد.
وی گفت: سه ساعت قبل از شدت یافتن سیل تمامی نیروهای انتظامی شهرستان در این محل حضور داشتند و از تردد خودروها جلوگیری میکردند.
این درحالیکه است که به گفته برخی از اهالی در روز حادثه این مسیر بسته نشده بود و تردد در آن جاری بوده است.
اینجا مسیر راه نبوده است!
فرماندار شهرستان آذرشهر نیز در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: اینجا مسیر راه نبوده است بلکه راه گذری اضطراری یک روستایی بود که متأسفانه با توجه به ممانعتهایی که مأموران انتظامی در روز حادثه انجام میدادند ولی مردم بیاعتنایی کرده بودند و از این مسیر استفاده میکردند.
یدالله الهیاری اظهار داشت: عدم رعایت مردم و بیاحتیاطی باعث بروز این حادثه تلخ شد.
مردم از دوربرگردان جایگزین غله زار در آذرشهر استفاده نکرده بودند
معاون عمرانی استاندار آذربایجان شرقی نیز در این خصوص به خبرنگار مهر گفت: مردم از دوربرگردان جایگزین غله زار در آذرشهر استفاده نکرده بودند.
محمدصادق پور مهدی با تأکید بر اینکه تردد نکردن از دوربرگردان جایگزین پل غله زار آذرشهر زمینهساز افزایش قربانیان بود، افزود:چند متر جلوتر از دوربرگردان قبلی، دوربرگردان جایگزین قرار دادهشده بود.
وی ادامه داد: بااینحال ساکنان روستای غله زار اصرار به تردد از مسیر قبلی داشتند که این موضوع باعث افزایش شمار قربانیان سیل شد.
این حادثه نیز به تلخی هرچه تمام به پایان رسید و خانوادههای زیادی داغدار شدند ولی امیدواریم باتدبیر مسئولان و بستن این مسیرهای خطرناک و ساختن جادههای ایمن شاهد کاهش تلفات حوادث اینچنینی باشیم.
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