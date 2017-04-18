اقدامات خوبی در راستای توسعه شهرستان دشتی صورت گرفته است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله غلامعلی صفایی بوشهری صبح سه‌شنبه در نشست مسئولان دشتی اظهار داشت: منطقه دشتی در استان بوشهر یک منطقه ویژه است که علما و بزرگان زیادی در این منطقه پرورش یافته اند و بسیاری از شخصیت‌های ممتاز تاریخی استان از دشتی هستند.

وی افزود: عالمان بزرگ و شخصیت‌های برجسته روحانی این منطقه هم در استان و شهرستان‌های دیگر و نجف، مشهد، شیراز و خوزستان و کشورهای حوزه خلیج فارس اثر گذار بودند.

صفایی بوشهری خاطرنشان کرد: همچنین سرداران بزرگی همچون سردار شهید مهدوی از این منطقه بوده است که مایه افتخار استان و کشور شدند.

وی بیان کرد: به حمد الله در راستای توسعه و پیشرفت شهرستان دشتی گام‌های خوبی برداشته شده ولی تا افق آرمان‌ها فاصله زیادی است.

صفایی بوشهری ادامه داد: امیدواریم با برنامه‌ریزی خوب و وحدت همدلی شاهد پیشرفت بیشتر شهرستان باشیم.