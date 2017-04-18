انجام پروژه های راهسازی در قزوین با استفاده از فناوریهای نوین

جعفر قزوینیان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بهسازی محور آبترش - ضیاآباد به طول ۱۸ کیلومتر با اعتباری بالغ بر ۳۵ میلیارد ریال آغاز شده که در آن از سیستم نوین بازیافت آسفالت استفاده می شود.

قزوینیان با اشاره به اهمیت موقعیت جغرافیایی این مسیر در کوتاه کردن مسیر آزادراههای قزوین- رشت، قزوین- زنجان و در نهایت قزوین- همدان، اضافه کرد: در روش بازیافت آسفالت ابتدا سطح آسفالت موجود تراشیده شده و پس از آن با استفاده از طرح اختلاط محاسبه شده و دستگاههای مخصوص، ترکیبی از آهک، مصالح موجود و کف قیر بر روی بستر تثبیت می شود. در پایان هم یک لایه روکش آسفالت اجرا می شود.

وی با بیان اینکه آسفالت این مسیر فرعی به دلیل بارهای ترافیکی غیرمجاز و عمر بالای آن تخریب شده و نیازمند بهسازی بود، عنوان کرد: استفاده از روش معمول عملیات بهسازی و روکش آسفالت هم زمان بیشتری طلب می کند و هم هزینه هایی بالاتری را به همراه دارد.

قزوینیان اضافه کرد: این روش نوین برای بکارگیری در راههای فرعی مناسب بوده و می توان در زمانی نسبتا کوتاه و با هزینه ای کمتر به نتیجه مطلوبی دست یافت. علاوه بر این مدت زمان انسداد مسیر جهت انجام عملیات راهسازی نیز کوتاهتر می شود.

مدیر ساخت و توسعه راههای استان خاطرنشان کرد: یکی دیگر از مزایای استفاده از این روش اینست که دیگر برای اجرای لایه های زیرین آسفالت، نیاز به مصالح جدیدی که باید از سایر محلها حاصل شود نمی باشد و بدین ترتیب دست خوردگی هم در محیط زیست انجام نمی شود.

وی ادامه داد: پیش تر نیز محور ورسج به خرمدشت با استفاده از فناوری بتن غلطکی بهسازی و مناسب سازی شده بود که این اقدام نیز برای نخستین بار در استان انجام شده است.

قزوینیان با اشاره به فناوری بتن غلطکی، اضافه کرد: استفاده از این فناوری به علت عبور و مرور و توقف خودروهای سنگین در این مسیر بوده که مقاومت و کیفیت بهتر آسفالت اجرایی را در برابر آسیب دیدگی به دنبال دارد.

مدیر ساخت و توسعه راه های این اداره کل افزود: بتن غلطکی یا بتن متراکم شده با غلطک، بتنی با اسلامپ صفر است که با ارتعاش توسط غلطک‌ها محکم و سفت می‌شود.

وی همچنین بیان کرد: این مسیر با مشخصات راه فرعی همواره بستر تردد حجم قابل توجه خودروهای عبوری سنگین است.