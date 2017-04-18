رهبر گروه «جماعت الاحرار» تسلیم نیروهای امنیتی پاکستان شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از داون نیوز، ژنرال «آصف غفور» سخنگوی ارتش پاکستان اعلام کرد که «احسان الله احسان» رهبر گروه تروریستی جماعت الاحرار و سخنگوی سابق گروه «تحریک طالبان» خود را تسلیم نیروهای امنیتی این کشور کرده است.

غفور با اعلام این خبر گفت که این اقدام از آثار موفقیت آمیز عملیات «رد الفساد» که مدتی است در جهت مبارزه با تروریسم در پاکستان آغاز شده، صورت گرفته است.

لازم به ذکر است که پس از روی کار آمدن «قمر جاوید باجوه» به عنوان فرمانده کل ارتش پاکستان، عملیاتی تحت عنوان ردالفساد و در راستای مبارزه با تروریسم در پاکستان و به خصوص شهر «کراچی» این کشور آغاز شد که به نظر می رسد ادامه عملیات «ضرب عضب» در این کشور باشد.