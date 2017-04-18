معاون ترامپ وارد ژاپن شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، «مایک پنس» معاون رئیس جمهوری آمریکا در ادامه سفر خود به کشورهای آسیایی صبح امروز وارد ژاپن شد.

سفر پنس به آسیا در حالی انجام می شود که تنش میان آمریکا و کره شمالی به اوج خود رسیده و در همین رابطه وی روز گذشته اعلام کرده بود که «صبر استراتژیک» آمریکا در قبال کره شمالی پایان یافته است.

معاون رئیس جمهوری آمریکا همچنین مدعی شده بود که حملات اخیر آمریکا به سوریه و افغانستان نشانه ای است برای کره شمالی تا از اقدمات خود دست بکشد.

در واکنش به این تهدیدات، معاون وزیر خارجه کره شمالی با بیان اینکه برنامه و تسلیحات هسته ای این کشور قابل مذاکره نیستند، آمریکا را تهدید کرد که در صورت تجاوز به کشورش، پاسخی سخت دریافت خواهد کرد.

سفیر کره شمالی در سازمان ملل نیز گفت که کشورش برای هرگونه رویارویی احتمالی نظامی با آمریکا آمادگی کامل دارد.