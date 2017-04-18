  1. بین الملل
  2. آمریکای شمالی
۲۹ فروردین ۱۳۹۶، ۹:۰۲

معاون ترامپ وارد ژاپن شد

معاون ترامپ وارد ژاپن شد

معاون رئیس جممهوری آمریکا در ادامه سفر خود به کشورهای آسیایی صبح امروز سه شنبه وارد ژاپن شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، «مایک پنس» معاون رئیس جمهوری آمریکا در ادامه سفر خود به کشورهای آسیایی صبح امروز وارد ژاپن شد.

سفر پنس به آسیا در حالی انجام می شود که تنش میان آمریکا و کره شمالی به اوج خود رسیده و در همین رابطه وی روز گذشته اعلام کرده بود که «صبر استراتژیک» آمریکا در قبال کره شمالی پایان یافته است.

معاون رئیس جمهوری آمریکا همچنین مدعی شده بود که حملات اخیر آمریکا به سوریه و افغانستان نشانه ای است برای کره شمالی تا از اقدمات خود دست بکشد.

در واکنش به این تهدیدات، معاون وزیر خارجه کره شمالی با بیان اینکه برنامه و تسلیحات هسته ای این کشور قابل مذاکره نیستند، آمریکا را تهدید کرد که در صورت تجاوز به کشورش، پاسخی سخت دریافت خواهد کرد.

سفیر کره شمالی در سازمان ملل نیز گفت که کشورش برای هرگونه رویارویی احتمالی نظامی با آمریکا آمادگی کامل دارد.

کد مطلب 3955822
عبدالحمید بیاتی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • لبل IR ۰۹:۳۹ - ۱۳۹۶/۰۱/۲۹
      0 0
      پاسخ
      امریکا هیچ غلطی نمیتواند بکند

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها