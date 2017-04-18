به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از شهرک های صنعتی هرمزگان، غفار اسماعیلی در جلسه تعیین تکلیف واحدهای صنعتی تملک بانک‌های هرمزگان با اشاره به برنامه‌ریزی انجام شده برای رفع موانع و مشکلات واحدهای تولیدی نیمه‌فعال یا غیرفعال که بر اثر مشکلات اقتصادی نتوانسته‌اند وام‌های خود را بازپرداخت کنند و تحت تملک بانک‌ها درآمده‌اند، اظهارداشت: از سوی ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در تلاش هستیم با استفاده از ظرفیت‌های قانون رفع موانع تولید این واحدهای تولیدی را به چرخه تولید و فعالیت بازگردانیم.

وی افزود: واحدهای تولیدی سراسر کشور که به علت عدم بازپرداخت اقساط و وام‌های خود به تملک بانک‌ها در آمده‌اند با همکاری رؤسای بانک‌ها و ستاد تسهیلات استانی، طبق ضوابط از تملک خارج شده و به خودشان بازگردانده می‌شوند.

عضو هیئت مدیره سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی عنوان داشت: با دستور رئیس ستاد قرارگاه فرماندهی اقتصاد مقاومتی کشور، بانک‌ها مؤظف شدند همه واحدها را به چرخه تولید برگردانند.