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۲۹ فروردین ۱۳۹۶، ۹:۱۹

عضو هیئت مدیره شهرک‌های صنعتی ایران:

واحدهای تولیدی بدهکار از تملک بانک‌ها خارج می شوند

واحدهای تولیدی بدهکار از تملک بانک‌ها خارج می شوند

بندرعباس - عضو هیئت مدیره سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی گفت: واحدهای تولیدی که به‌علت عدم بازپرداخت وام‌های خود به تملک بانک‌ها در آمده‌اند از تملک خارج می‌شوند.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از شهرک های صنعتی هرمزگان، غفار اسماعیلی در جلسه تعیین تکلیف واحدهای صنعتی تملک بانک‌های هرمزگان با اشاره به برنامه‌ریزی انجام شده برای رفع موانع و مشکلات واحدهای تولیدی نیمه‌فعال یا غیرفعال که بر اثر مشکلات اقتصادی نتوانسته‌اند وام‌های خود را بازپرداخت کنند و تحت تملک بانک‌ها درآمده‌اند، اظهارداشت: از سوی ستاد فرماندهی  اقتصاد مقاومتی در تلاش هستیم با استفاده از ظرفیت‌های قانون رفع موانع تولید این واحدهای تولیدی را به چرخه تولید و فعالیت بازگردانیم.

وی افزود: واحدهای تولیدی سراسر کشور که به علت عدم بازپرداخت اقساط و وام‌های خود به تملک بانک‌ها در آمده‌اند با همکاری رؤسای بانک‌ها و ستاد تسهیلات استانی، طبق ضوابط از تملک خارج شده و به خودشان بازگردانده می‌شوند.

عضو هیئت مدیره سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی عنوان داشت: با دستور رئیس ستاد قرارگاه فرماندهی اقتصاد مقاومتی کشور، بانک‌ها مؤظف شدند همه واحدها را به چرخه تولید برگردانند.

کد مطلب 3955827

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