تسریع فرایند بهبود مبتلایان به حمله قلبی با وصله چاپی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیواطلس، یکی از مشکلات حمله قلبی آن است که هنگام بهبود این عضو بدن، بافت اسکار( جای زخم) به عنوان بخشی صدمه دیده از قلب رشد می کند. این بافت هیچ گاه به بخش تپنده قلب تبدیل نمی شود به همین دلیل این عضو بدن بیمار تا پایان عمر او در معرض خطر قرار دارد.

درهمین راستا محققان دانشگاه مینه سوتا وصله جدیدی ساخته اند که سبب می شود قلب پس از سکته فرایند بهبود بهتری داشته باشد. البته پیش از این موسسه MIT و دانشگاه براون نیز وصله های مشابهی ساخته بودند.

اما یکی از نکات جالب توجه درباره وصله جدید، تولید آن با روش چاپ سه بعدی زیستی( در این روش قابلیت های سلول در ساختار چاپ ، حفظ می شود) پروتئین های ساختاری قلب ساخته می شود. به همین دلیل جنس این وصله شبیه ساختار و بافت قلب است. علاوه بر آن سلول های زنده این عضو بدن را نیز در خود دارد.

در آزمایش های کلینیکی این وصله روی قلب موش هایی کار گذاشته شد که دچار حمله قلبی شده بودند. پس از چهار هفته محققان متوجه افزایش قابل توجه ظرفیت عملکردی قلب حیوان شدند. این وصله به طور خودکار به وسیله بدن جذب شده بود بنابراین نیاز به عمل جراحی برای برداشتن آن وجود نداشت.