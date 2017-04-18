به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله عبدالکریم عابدینی روز سه شنبه در مراسم رژه نیروهای مسلح در قزوین گفت: از نگاه دینی و اسلامی نیروهای مسلح و ارتش جمهوری اسلامی یک نیروی کشورگشا نیست بلکه تامین کننده امنیت برای خدا و مقابله کننده با متجاوزان به حقوق ملتهاست.

وی افزود: ارتش به طور عام و نیروی زمینی به طور خاص در دوران انقلاب اسلامی با سربلندی امتحان داد و با افتخار بیرون آمد در حالی که دستور می دادند در مقابل مردم بیاستند و تیراندازی کنند اما ارتش خود را از مردم می دانست و از میان مردم برخاسته بود و با آنها همراهی کرد تا انقلاب به پیروزی رسید و ارتش آزرمون خود را بخوبی پس داد.

امام جمعه قزوین تصریح کرد: دوران دفاع مقدس هم ارتش تعهد و اقتدار خود را نشان داد و در جبهه های جنگ حضور فعال و ایثارگرانه و شجاعانه ای از خود نشان داد و تقدیم ۴۸ هزار شهید سند افتخار ارتش است.

وی بیان کرد: این تجربه آماده شدن برای رسالت های بزرگتر است و ارتش این دوران را بخوبی پشت سر گذاشت و مرحله جدید ماموریت این نیرو حضور در حمایت از نیروهای مسلح مقاومت اسلامی و مستضعفان در جای جای جهان است.

آیت الله عابدینی یادآورشد: حضور نیروهای مسلح ما در عراق و سوریه و موصل و در برابر اشرار آمریکایی، اسرائیلی، انگلیسی موجب امیدواری سایر ملل مظلوم جهان شده تا با امید به مقاومت خود ادامه دهند.

وی اظهارداشت: ارتش ما خود را مخاطب کلام خدا می داند و از مظلومان دفاع می کند و موجب دلگرمی و امید افراد و ملل ستم دیده است.

نماینده ولی فقیه و امام جمعه قزوین تصریح کرد: نیروهای مسلح ما باید هرگونه سلاحی را برای اینکه دشمن را سرجایش بنشاند فراهم کند و با اتحاد نیروهای مسلح و میان مردم باید به رسالت خود عمل کند.

وی اضافه کرد: ارتش خود را مخاطب کلام امیرمومنان به مالک اشتر می داند و در این مسیر گام برمی دارد.

آیت الله عابدینی گفت: ارتش جمهوری اسلامی خود را مهیا کرده تا زمینه ساز حضور منجی عالم بشریت باشد تا جهان پر از عدل و داد شود ومستضعفان به قدرت برسند.

وی با اشاره به جنایات اخیر داعش در به خاک و خون کشیدن کودکان و زنان در سوریه اظهارداشت: جنایت استکبار و داعش که در یک حرکت غیر انسانی که کودکان و بیگناهان را به خون کشید نشان می دهد باید به کمک ملل مظلوم جهان شتافت و امروز ملل ستمدیده تنها امیدی که در عالم دارند به ایرانی اسلامی و نیروهای مسلح است.