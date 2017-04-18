مذاکرات چهارجانبه درباره اوکراین

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان، «آنگلا مرکل»صدر اعظم آلمان، «فرانسوا اولاند» رئیس جمهوری فرانسه، «پترو پورشنکو» رئیس جمهوری اوکراین و «ولادیمیر پوتین» رئیس جمهوری روسیه در گفتگوی تلفنی چهارجانبه شب گذشته خود درباره آخرین تحولات اوکراین گفتگو کردند.

رهبران این چهار کشور علاوه بر روند اجرای توافقنامه مینسک درباره مسائل مهم امنیتی در رابطه با حل اوضاع کنونی اوکراین بحث و تبادل نظر کردند.

گفتگوکنندگان ضمن استقبال از برقراری آتش بس در آستانه عید پاک بر لزوم تداوم آن تاکید و پافشاری کردند.

گفتنی است توافقنامه ۱۲ ماده ای مینسک در ماه فوریه سال ۲۰۱۵ در نشست چهارجانبه سران روسیه، فرانسه، آلمان و اوکراین در پایتخت بلاروس امضا شد.

برقراری آتش بس و آغاز مذاکرات میان طرف های مناقشه در شرق اوکراین و کی یف از جمله مفاد این توافقنامه است.