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۲۹ فروردین ۱۳۹۶، ۹:۵۸

همزمان با سراسر کشور؛

مراسم رژه روز ارتش در کرج برگزار شد

مراسم رژه روز ارتش در کرج برگزار شد

کرج - همزمان با سراسر کشور مراسم رژه روز ارتش جمهوری اسلامی ایران در استان البرز به مرکزیت کرج برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم رژه نیروهای ارتش جمهوری اسلامی ایران اساعت ٨ صبح امروز بیست و نهم فروردین ماه با حضور مقامات لشکری، کشوری و استانی در کرج برگزار شد.

لشکر پیاده تکاور، یگان ویژه ارتش، یگان ویژه در این روز رژه رفتند همچنین تجهیزات و انواع توپ ها با بردهای کوتاه، بلند و متوسط، انواع موشک اندازها و انواع خودروهائی که جدیدا توسط ارتش ساخته شده است، به نمایش گذاشته شد.

 همچنین حضور جانبازان، یگان های وحدت، سپاه پاسداران و نیروی انتظامی در پیشاپیش گروه های رژه از دیگر برنامه های امروز مراسم رژه در کرج بود.

کد مطلب 3955920

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