مراسم رژه روز ارتش در کرج برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم رژه نیروهای ارتش جمهوری اسلامی ایران اساعت ٨ صبح امروز بیست و نهم فروردین ماه با حضور مقامات لشکری، کشوری و استانی در کرج برگزار شد.

لشکر پیاده تکاور، یگان ویژه ارتش، یگان ویژه در این روز رژه رفتند همچنین تجهیزات و انواع توپ ها با بردهای کوتاه، بلند و متوسط، انواع موشک اندازها و انواع خودروهائی که جدیدا توسط ارتش ساخته شده است، به نمایش گذاشته شد.

همچنین حضور جانبازان، یگان های وحدت، سپاه پاسداران و نیروی انتظامی در پیشاپیش گروه های رژه از دیگر برنامه های امروز مراسم رژه در کرج بود.