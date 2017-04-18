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۲۹ فروردین ۱۳۹۶، ۱۰:۲۹

مدیرکل هواشناسی چهارمحال و بختیاری:

دمای هوا در چهارمحال و بختیاری ۱۰ درجه کاهش یافت

دمای هوا در چهارمحال و بختیاری ۱۰ درجه کاهش یافت

شهرکرد- مدیرکل هواشناسی چهارمحال و بختیاری از کاهش ۱۰ درجه ای دمای هوا در چهارمحال و بختیاری خبر داد.

شاهرخ پارسا در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه دمای هوای چهارمحال و بختیاری کاهش یافت، اظهار داشت: دما در این استان ۱۰ درجه کاهش داشته است.

وی عنوان کرد: هم اکنون دمای فعلی شهرکرد به سه درجه سانتی گراد رسیده است.

مدیرکل هواشناسی چهارمحال و بختیاری بیان کرد: بررسی نقشه های پیش یابی عددی بیانگر ادامه ناپایداری ها برای امروز سه شنبه به صورت رگبار و رعد و برق و وزش باد نسبتا شدید خواهد بود.

وی عنوان کرد: همچنین امروز آسمان استان در بعضی ساعات غبار آلود خواهد بود.

مدیرکل هواشناسی چهارمحال و بختیاری گفت: روند کاهش نسبی دما در روز چهارشنبه در این استان ادامه دارد.

کد مطلب 3955981

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