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۱۷ خرداد ۱۳۸۲، ۱۱:۲۰

در سقوط هواپيمايي در لوس آنجلس دو نفر كشته شدند

در سقوط هواپيمايي در لوس آنجلس دو نفر كشته شدند

بر اثر سقوط يك فروند هواپيما برخانه اي در لوس انجلس آمريكا كه صبح امروز روي داد دو تن كشته شدند.

به گزارش خبرگزاري آلمان از لوس آنجلس در پي سقوط يك هواپيما در لوس آنجلس دستكم دو نفر جان خود را از دست دادند .
گفته مي شود در اين سانحه هفت نفر نيز  زخمي شده اند .
شبكه  سي ان ان  گزارش داد خلبان و مهماندار هواپيما در اين سانحه  كشته شده اند . 
هنوز ازعلت سقوط اين هواپيما  و اين كه آيا اين حادثه عمدي بوده است، اطلاع دقيقي در دست نيست .


کد مطلب 3956

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