صدراعظم آلمان درصدد آغاز روند گفتگو با آنکارا است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان، اگرچه در زمان فعالیت های تبلیغاتی همه پرسی اصلاحات قانون اساسی ترکیه در کشورهای اروپایی به خصوص آلمان اختلاف نظرها و مشاجراتی میان مقامات دو کشور روی داد، اما اکنون شواهد حاکی از علاقمندی برلین برای از سرگیری گفتگوهای خود با آنکارا است.

«رجب طیب اردوغان» رئیس جمهوری ترکیه با انتقاد از اقدام برلین در مخالفت های برگزاری سخنرانی برای تبلیغات آنها را با هیتلر مقایسه کرده بود. در عین حال برلین آمادگی خود را برای همکاری به منظور برگزاری همه پرسی در روز مشخص شده، اعلام کرده بود.

پس از اعلام نتایج همه پرسی ترکیه «آنگلا مرکل» صدراعظم و «زیگمار گابریل» وزیر خارجه آلمان با انتشار بیانیه مشترکی خواستار گفتگوهای محترمانه رئیس جمهوری ترکیه با احزاب و گروههای سیاسی مختلف شد.

اکنون سیگنالهایی از برلین به گوش می رسد که صدراعظم آلمان در صدد از سرگیری گفتگو با آنکارا است. هنوز زمان و تاریخ دقیق این گفتگوها اعلام نشده، اما منابع خبری از قریب الوقوع بودن آنها گزارش داده اند.