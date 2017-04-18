دکتر رضا طایفه دولو، در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهارداشت: رشته تخصصی دندانپزشکی ترمیمی به درمان بیماری های تاج دندان می پردازد و این درمان و بازسازی تاج دندان شامل نواقص تکاملی واکتسابی مانندبیماریهای میکروبی، بیماری های ناشی از تروما و آسیب های ضربه ای است.گاهی نسج دندان سالم ولی دچار تغییر رنگ نامطلوب است.تمامی این عوامل با ایجاد اشکال در عملکرد دندان ها (جویدن و تکلم )ویا نواقص ظاهری شکل و یا رنگ آنها که روابط اجتماعی فرد را تحت تاثیر قرار می دهند باعث نارضایتی بیمار می شود.

عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی گیلان، افزود: یکی از عوامل مهمی که باعث تخریب تاج دندان می شود، ایجاد نیروهای زیاد جوشی است که به دنبال عادت های غلط جویدن و یا جفت بندی غلط دندان ها ایجاد می شود و این تخریب ها تحت عنوان بیماری های «سطح جونده» نامیده می شود.

این متخصص دندانپزشکی ترمیمی و زیبایی ادامه داد: تمام کسانی که دچار سایش دندانی هستند یا به طور مکرر دچار شکستگی روکش ها، پرکردگی و شکستگی ریشه دندان ها می شوند به نحوی تحت استرس و نیروهای زیاد ویا تاثیر مواد شیمیایی مخرب مثل اسیدهای غذایی هستند و عامل اصلی این بیماری و تخریب همچنین می تواند ناهماهنگی بین عضلات و جفت شدن و حرکات دندان ها باشد که به دنبال آن دندان ها می توانند در مقابل پوسیدگی و شکستگی ها مستعد شوند. گاهی از اوقات ناهماهنگی عضلات و دندان ها عامل دردهای عضلانی فک و صورت هستندکه با میگرن ها و دردهای عصبی می توانند اشتباه گرفته شود.

دولو اظهار داشت: یک ناراحتی ساده سطح جونده دندان ها می تواند اثری به مراتب بزرگتر از آن چیزی که هست، بگذارد حتی دندان را مستعد ابتلا به بیماری های لثه و سیستم نگهدارنده ان ها نموده و دوام و بقای انرا زیر سئوال ببرد. بسیاری از بیماران به دنبال تخریب ها، تاج دندان های شان شکسته یا کوتاه می شود و احساس می کنند که حتی ارتفاع صورتشان هم تغییر کرده است.

وی گفت: دندانپزشکی ترمیمی با ارائه روش های دقیق ضمن مراقبت از سلامت نسج تاج دندان ها، به پیشگیری از عوامل مستعد کننده در برابر بیماری ها می پردازد .

دکتر دولو افزود: توجه به اینکه بیماران فقط به هدف زیبایی ظاهر دندان های شان اقدام به درمان کنند چیزی جزضرر مادی در پی نخواهد داشت و بهتر است قبل از هر گونه درمان دندانپزشکی بر روی تاج دندان های فرد، به شناخت ورفع عوامل مولد بیماری توجه شود و تنها در این صورت است که درمان دندانپزشکی موفق خواهد بود.

وی ادامه داد: رسالت رشته دندانپزشکی ترمیمی، درمان دندان های تخریب شده و برگرداندن سیستم جونده و صلح آمیز به بیمار است و باید توجه داشت که مقوله سلامت فقط تامین زیبایی نیست و دندانپزشکی ترمیمی نقش مهمی در پیشگیری از بیماری ها و حفظ سلامت دندان ها داردو در این میان ضمن توجه به وضعیت انفرادی هر دندان به علایمی که نشانگر اختلال در رابطه دندان ها با عضلات فک و صورت است از قبیل بسیاری از دردهای مفصل فکی که هنگام جویدن ایجاد می شود یا صداهای مفصل هنگام باز و بسته شدن دهان و یا درد در هنگام جویدن، توجه کرد و بیماری های دندانی با توجه به کل سیستم جونده درمان شود و نگاه درمان محور با نگاه سلامت محور جایگزین گردد.