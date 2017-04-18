بالگردی که مانند مرغ مگس خوار پرواز می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیلی میل، شرکت لاکهید مارتین طرح اولیه بالگردی به نام SB>۱ Defiant را ارائه کرده که دارای دو روتور کو اکسیال و یک پروانه است. تخمین زده می شود این بالگرد با سرعت حدود ۴۸۲ کیلومتر برساعت و مانند یک مرغ مگس خوار در آسمان پرواز کند. همچنین SB>۱ Defiant قابلیت پرواز در ارتفاع ۱۸۲۸ متری زمین را دارد.

تیغه روتورهای SB>۱ Defiant تاشوهستند و همچنین قابلیت حمل ۱۲ سرباز را دارند حال آنکه بالگردهای معمولی فقط می توانند ۱۱ نفر را جابه جا کنند.

از سوی دیگر در مقایسه با بالگردهای معمول سر و صدای کمتری ایجاد می کند و می تواند بدون آنکه ردیابی شود وارد حیطه دشمن شود.

به گفته شرکت تولید کننده قابلیت حمل بار این جنگ افزار نیز بیشتر از بالگرد معمولی است اما درباره مقدار دقیق آن توضیحی نداده است.

این طرح اولیه براساس فناوری X۲ ساخته شده که به طور مخصوص روی ویژگی هایی مانند سرعت، قدرت مانور و مقیاس پذیری تمرکز می کند.

درهمین راستا یکی از مهمترین ویژگی های اولیه SB>۱ Defiant آن است که با دو برابر سرعت معمول یک بالگرد در آسمان حرکت می کند و و قابلیت مانور بسیار زیادی دارد.

در حال حاضر دو شرکت لاکهید مارتین و سیکورسکی بویینگ(یکی از زیرمجموعه های لاکهید م) مشغول ساخت قطعات نخستین نمونه SB>۱ Defiant هستند.