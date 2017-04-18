همکاری سازمان ملل در امور پناهندگان افغانستان یک نیاز جدی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «خامه پرس»، «صلاح الدین ربانی» وزیر امور خارجه افغانستان در دیدار با «فتحیه عبدالله» نماینده جدید کمیساری عالی سازمان ملل در امور پناهندگان در افغانستان گفت که با توجه به اینکه افغانستان از جمله کشورهایی است که بیشترین تعداد مهاجران و آوارگان را دارد، لازم است که سازمان ملل متحد و نهادهای وابسته به آن همکاری بیشتری در این زمینه با این کشور داشته باشد.

عبدالله نیز در این دیدار گفت که این نهاد تلاش‌های جدی خود را برای کمک و همکاری با افرادی که در خواست پناهندگی آنان رد شده و مجبور به بازگشت شده اند، ادامه خواهد داد.

لازم به ذکر است که افغانستان از جمله کشورهایی است که بیش‌ترین مهاجر را در کشورهای ایران و پاکستان دارد و در سال‌های اخیر نیز شمار زیادی از شهروندان افغانستان به کشورهای اروپایی پناهنده‌ شده‌اند.

از سویی، برگشت ده‌ها هزار نفر از مهاجران افغانستانی از پاکستان به یکی از چالش‌های جدی برای دولت این کشور تبدیل شده و این روند از سال گذشته به این‌طرف به شدت ادامه دارد.

به اساس آمارهای اداره محلی ولایت «ننگرهار» افغانستان، روزانه بیش از هزار نفر از مهاجران افغانستانی از طریق بندر «تورخم «وارد این کشور می‌ شوند و بیشتر آنان به کمک نیاز دارند.