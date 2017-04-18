دلار سقوط کرد/ قیمت نفت و پول کره جنوبی کاهش یافت

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، تنش های ژئوپلتیکی بر سر آزمایش موشکی کره شمالی بر روی شاخص ارزش دلار آمریکا فشار وارد کرد و موجب روند نزولی آن در برابر سایر ارزهای اصلی شد و ارزش دلار آمریکا در برابر ین ژاپن را به کمترین رقم در ۵ ماه اخیر ظرف ۲۴ ساعت گذشته رساند و با روند نزولی ۴ دهم درصد روبرو شد.

همچنین ارزش «وان» کره جنوبی هم به دلیل شدت گرفتن اختلافات این کشور با کره شمالی به دلیل استقرار سامانه موشکی آمریکا در داخل خاک کره جنوبی موجب کاهش ارزش تقریبا ۸ دهم درصدی پول کره ای ها را در برابر دلار شده است.

ضمن اینکه دلار استرالیا هم با روند نزولی ۴ دهم درصدی روبرو شد.

بر همین اساس، قیمت نفت دریای برنت هم برای دومین روز متوالی با کاهش ارزش روبرو شد و با ۹ سنت کاهش به ۵۵ دلار و ۲۷ سنت در هر بشکه رسید و قیمت نفت وست تگزاس اینترمیدیت آمریکا هم با ۹ سنت روند نزولی در برابر ۵۲ دلار و ۵۶ سنت به ازای هر بشکه معامله شد.