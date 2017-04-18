دستگیری شرور مسلح عامل شهادت مامور پلیس در سیستان و بلوچستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی نیروی انتظامی سیستان و بلوچستان، سردار حسین رحیمی اظهار داشت: در تاریخ ۳۰ تیرماه سال ۸۴، ماموران انتظامی شهرستان قصر قند در منطقه «ساربوک» در راستای برقراری نظم و امنیت جامعه و مقابله با مخلان امنیت عمومی در محورهای فرعی با اشرار مسلح درگیر شده که در این عملیات استواریکم «نوروز پیری‌زاده» به درجه رفیع شهادت نائل شد و تلاش‌های پلیس برای دستگیری عاملی این شهادت ادامه داشت.

فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان افزود: با توجه به اشراف اطلاعاتی یگان‌های پلیس هویت ضارب شناسایی شد ولی این شرور با تغییر مداوم محل سکونت و خروج غیرمجاز از کشور متواری بود.

وی تصریح کرد: یگان‌های اطلاعاتی و عملیاتی پلیس در تعاقب اقدامات اطلاعاتی از بازگشت این شرور سابقه‌دار به داخل کشور با خبر شده و وی را در یک عملیات غافلگیرانه و پیچیده در حالی که در ارتفاعات منطقه «ساربوک» شهرستان قصرقند مخفی شده بود، دستگیر کردند.

وی خاطرنشان کرد: این متهم در تحقیقات تخصصی کارآگاهان پلیس به تیراندازی و شهادت استواریکم «نوروز پیری‌زاده» اعتراف کرد.