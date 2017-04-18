تفرقه افکنی دشمن در خاورمیانه خنثی می شود/اقتدار جهانی ارتش ایران

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید حسن عاملی ظهر سه شنبه در مراسم رژه روز ارتش در اردبیل تصریح کرد: دشمن به دنبال بر هم زدن اتحاد و وحدت مسلمانان و جنگ افروزی در خاورمیانه است.

وی افزود: ترفندهای دشمن در این خصوص بارها عیان شده و امروز نیز مسلمانان سراسر جهان با هوشیاری از این ترفندها وحدت و انسجام خود را حفظ می کنند.

نماینده ولی فقیه در استان تاکید کرد: امروز تمامی دنیا حساب ویژه ای برای کشور ایران باز کرده و اقتدار این کشور اسلامی در دنیا ستودنی است.

عاملی متذکر شد: نمونه ای از این اقتدار را می توان در سایه ارتشی توانمند و قهرمان مشاهده کرد و به واسطه این اقتدار هیچ دشمنی جرئت تعدی به کشور را ندارد.

وی با تاکید به اینکه ارتش ایران از ارتش های مقتدر دنیا محسوب می شود، ادامه داد: این در حالی است که ارتش ایران روز به روز نیز به پیشرفت های مختلف دست می یابد و هیچ وابستگی به ارتش های کشورهای دیگر ندارد.

امام جمعه اردبیل مسئولیت امروز مسئولان و مردم را تبعیت از آرمان های انقلاب اسلامی و خون شهدا دانست و افزود: ارتشی مقتدر از جمله دستاوردهای انقلاب اسلامی است و ما باید شاکر و قدردان این نعمت الهی باشیم.

وی حضور ارتش در آب های بین المللی را گوشه ای از توانمندی های ارتش دانست و امنیت امروز کشور را در سایه اقتدار ارتش عنوان کرد.