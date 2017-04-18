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۲۹ فروردین ۱۳۹۶، ۱۲:۲۰

رئیس مرکز اطلاع رسانی پلیس راهور اعلام کرد؛

جریمه۲۰هزارتومانی برای هر ساعت تردد بدون طرح ترافیک در محدوده

جریمه۲۰هزارتومانی برای هر ساعت تردد بدون طرح ترافیک در محدوده

رئیس مرکز اطلاع رسانی پلیس راهور گفت: رانندگان به ازای هر ساعت تردد بدون مجوز طرح ترافیک در محدوده طرح، ۲۰ هزار تومان جریمه می‌شوند.

سرگرد علی اصغر شریفی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره جزییات این خبر گفت: طرح ترافیک سال ۹۵ تا ساعت ۱۹ روز ۳۱ فروردین ماه اعتبار دارد و از تاریخ یکم اردیبهشت ماه رانندگان فاقد طرح سال ۹۶ جریمه می شوند.

وی گفت: رانندگان باید با طرح های جدید سال ۹۶ در محدوده زوج و فرد یا محدوده طرح ترافیک تردد کنند.

سرگرد شریفی به ماده ۱۸ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی اشاره کرد و افزود: در صورت عدم دریافت طرح ترافیک سال ۹۶ رانندگانی که در محدوده زوج و فرد یا طرح اصلی ترافیک تردد می کنند از طریق سامانه هوشمند و دوربین های ترافیکی جریمه می شوند که این جریمه مبلغ ۲۰ هزار تومان به ازای هر ساعت تردد در محدوده طرح ترافیک در نظر گرفته شده است.

کد مطلب 3956192

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