جریمه۲۰هزارتومانی برای هر ساعت تردد بدون طرح ترافیک در محدوده

سرگرد علی اصغر شریفی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره جزییات این خبر گفت: طرح ترافیک سال ۹۵ تا ساعت ۱۹ روز ۳۱ فروردین ماه اعتبار دارد و از تاریخ یکم اردیبهشت ماه رانندگان فاقد طرح سال ۹۶ جریمه می شوند.

وی گفت: رانندگان باید با طرح های جدید سال ۹۶ در محدوده زوج و فرد یا محدوده طرح ترافیک تردد کنند.

سرگرد شریفی به ماده ۱۸ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی اشاره کرد و افزود: در صورت عدم دریافت طرح ترافیک سال ۹۶ رانندگانی که در محدوده زوج و فرد یا طرح اصلی ترافیک تردد می کنند از طریق سامانه هوشمند و دوربین های ترافیکی جریمه می شوند که این جریمه مبلغ ۲۰ هزار تومان به ازای هر ساعت تردد در محدوده طرح ترافیک در نظر گرفته شده است.