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۲۹ فروردین ۱۳۹۶، ۱۲:۲۱

ارشد نظامی آجا در اصفهان، یزد و چهارمحال و بختیاری:

ارتش جمهوری اسلامی در فناوری‌های نوین نظامی موفق عمل کرده است

ارتش جمهوری اسلامی در فناوری‌های نوین نظامی موفق عمل کرده است

اصفهان – ارشد نظامی آجا در منطقه اصفهان با بیان اینکه ارتش درپیروزی انقلاب نقش بی بدیل در عملیات‌های مهم داشته است،گفت:ارتش در عرصه‌های مختلف از جمله فناوری‌های نوین نظامی موفق عمل کرده است.

به گزارش خبرنگار مهر، امیرسرتیب دوم محسن آذرافروز صبح سه شنبه در مراسم روز ارتش جمهوری اسلامی ایران در اصفهان اظهار داشت: تدبیر امام خمینی (ره) در نامگذاری روز ۲۹ فروردین به نام روز ارتش جمهوری اسلامی و تاکید ایشان به استقلال این نیروی مسلح، آغازگر رشد ارتش در سال‌های پس از پیروزی انقلاب شد و ارتش ایران تا امروز با سرافرازی به راه خود ادامه داده است.

وی روز ارتش را روز اقتدار ملی برشمرد و ابراز داشت: ارتش جمهوری اسلامی ایران در برهه‌های حساس مورد نیاز برای دفاع از کشور دوشادوش سپاه و سایر نیروهای مسلح و با عقیده محکم برای حفظ ارزش‌های نظام و کشور حرکت کرده است.

ارتش جمهوری اسلامی در عرصه‌ فناوری‌های نوین نظامی موفق عمل کرده است

ارشد نظامی آجا در استان‌های اصفهان، یزد و چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه ارتش در دوران پیروزی انقلاب اسلامی نیز نقش بی بدیلی در عملیات‌های مهم داشته است و ۴۸ هزار شهید تقدیم انقلاب و کشور کرده است، بیان داشت: ارتش جمهوری اسلامی امروز نیز در عرصه‌های مختلف از جمله فناوری‌های نوین نظامی موفق عمل کرده است.

وی با بیان اینکه ارتش جمهوری اسلامی ایران همواره در تولید کالاهای اساسی و ارتباطی خودکفا بوده است، ادامه داد: ارتش برخلاف ارتش‌های کشورهای دنیا در خدمت جناح یا فرد نیست بلکه خود را سرسپرده ولایت فقیه و حافظ ارزش‌های اسلامی می‌داند و در راستای رشد باورهای دینی، معنوی و فضائل اخلاقی تلاش کرده است که این موارد ارتش جمهوری اسلامی ایران را از دیگر ارتش‌ها در جهان متفاوت می‌سازد.

آذرافروز اضافه کرد: ارتش هر ساله تجهیزات نظامی خود را گسترش داده و به روز می‌کند و همواره آماده دفع تجاوز دشمنان است و این قدرت را دارد که با اذن فرماندهی کل قوا در خارج از مرزهای کشور نیز وارد عمل شود.

گفتنی است؛ در پایان مراسم روز ارتش سقوط آزاد چتربازان و تکاوران تیپ ۵۵ هوابرد نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران برگزار و یگان‌های نمونه ارتش جمهوری اسلامی ایران در منطقه اصفهان از برابر جایگاه رژه رفتند.

کد مطلب 3956194

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