به گزارش خبرنگار مهر، امیرسرتیب دوم محسن آذرافروز صبح سه شنبه در مراسم روز ارتش جمهوری اسلامی ایران در اصفهان اظهار داشت: تدبیر امام خمینی (ره) در نامگذاری روز ۲۹ فروردین به نام روز ارتش جمهوری اسلامی و تاکید ایشان به استقلال این نیروی مسلح، آغازگر رشد ارتش در سال‌های پس از پیروزی انقلاب شد و ارتش ایران تا امروز با سرافرازی به راه خود ادامه داده است.

وی روز ارتش را روز اقتدار ملی برشمرد و ابراز داشت: ارتش جمهوری اسلامی ایران در برهه‌های حساس مورد نیاز برای دفاع از کشور دوشادوش سپاه و سایر نیروهای مسلح و با عقیده محکم برای حفظ ارزش‌های نظام و کشور حرکت کرده است.

ارتش جمهوری اسلامی در عرصه‌ فناوری‌های نوین نظامی موفق عمل کرده است

ارشد نظامی آجا در استان‌های اصفهان، یزد و چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه ارتش در دوران پیروزی انقلاب اسلامی نیز نقش بی بدیلی در عملیات‌های مهم داشته است و ۴۸ هزار شهید تقدیم انقلاب و کشور کرده است، بیان داشت: ارتش جمهوری اسلامی امروز نیز در عرصه‌های مختلف از جمله فناوری‌های نوین نظامی موفق عمل کرده است.

وی با بیان اینکه ارتش جمهوری اسلامی ایران همواره در تولید کالاهای اساسی و ارتباطی خودکفا بوده است، ادامه داد: ارتش برخلاف ارتش‌های کشورهای دنیا در خدمت جناح یا فرد نیست بلکه خود را سرسپرده ولایت فقیه و حافظ ارزش‌های اسلامی می‌داند و در راستای رشد باورهای دینی، معنوی و فضائل اخلاقی تلاش کرده است که این موارد ارتش جمهوری اسلامی ایران را از دیگر ارتش‌ها در جهان متفاوت می‌سازد.

آذرافروز اضافه کرد: ارتش هر ساله تجهیزات نظامی خود را گسترش داده و به روز می‌کند و همواره آماده دفع تجاوز دشمنان است و این قدرت را دارد که با اذن فرماندهی کل قوا در خارج از مرزهای کشور نیز وارد عمل شود.

گفتنی است؛ در پایان مراسم روز ارتش سقوط آزاد چتربازان و تکاوران تیپ ۵۵ هوابرد نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران برگزار و یگان‌های نمونه ارتش جمهوری اسلامی ایران در منطقه اصفهان از برابر جایگاه رژه رفتند.