برآورد اولیه خسارت سیل آذربایجان غربی از ۲۰۰۰ میلیارد ریال گذشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از استانداری آذربایجان غربی، امیر عباس جعفری با اشاره به اینکه ارزیابی میزان خسارت سیل در این استان همچنان ادامه دارد، گفت: برآورد اولیه خسارت سیل تاکنون به حدود ۲ هزارو ۴۰۸ میلیارد ریال در بخش های اراضی کشاورزی، پل های ارتباطی روستایی، آب شرب روستایی و سایر تاسیسات رسیده است.

وی ادامه داد: ۳۷۰ میلیارد ریال به پل های ارتباطی روستایی، یک هزار و ۸۰۰ میلیارد ریال به زمین های کشاورزی، ۳۸ میلیارد ریال به آب شرب روستایی و ۲۰۰ میلیارد ریال به سایر منابع استانی شامل تاسیسات دولتی، اماکن عمومی، ابنیه های فنی و راه ها خسارت ارزیابی شده است.

به گفته وی ۹۰ روستای آذربایجان غربی در شهرستان ارومیه، اشنویه، نقده و محمدیار دچار سیل زدگی و خسارت شده است و اکیپ های بازرسی و عملیاتی در حال ارزیابی میزان خسارت وارده بر خانه های ویران شده و احشام هستند.

طی هفته گذشته بارش باران های فصلی با شدت زیاد در جنوب و مرکز آذربایجان غربی و تداوم این بارش ها و ذوب شدن برف ها در ارتفاعات به دلیل گرمای هوا، موجب جاری شدن سیل و طغیان رودخانه ها شد.

بر اساس اعلام مسئولان استان جاری شدن سیل و طغیان رودخانه ها در آذربایجان غربی یک فوتی و یک نفر مصدوم برجا گذاشت و راه مواصلاتی افزون بر ۵۰ روستای بخش سیلوانای ارومیه به علت تخریب پل در این منطقه مسدود شد.

تاکنون علاوه بر تخریب سه پل در استان، تعدادی از روستاهای شهرستان های ارومیه، نقده و اشنویه در محاصره آب قرار گرفته است و ارسال اقلام غذایی و مایحتاج مردم از طریق بالگرد انجام می شود.

جمعیت هلال احمر آذربایجان غربی نیز با راه اندازی قایق های موتوری و پارویی در این روستاها، مکان های اسکان اضطراری و موقت ایجاد کرده و به امدادرسانی مشغول است.

آذربایجان غربی از جمله استان های سردسیر کشور است که به علت موقعیت جغرافیایی و شرایط آب و هوایی منحصر بفرد همواره در معرض بحران های طبیعی نظیر سیل و زلزله قرار دارد و کسب آمادگی برای امدادرسانی و کاهش دامنه آسیب ها و خسارت های آن جزو ضرورت های زندگی اجتماعی شهروندان این استان محسوب می شود.