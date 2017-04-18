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۲۹ فروردین ۱۳۹۶، ۱۲:۴۲

استاندار خوزستان:

دولت خود را موظف به افزایش سطح امنیت جامعه و مرزها می داند

دولت خود را موظف به افزایش سطح امنیت جامعه و مرزها می داند

اهواز ـ استاندار خوزستان گفت: دولت خود را موظف می داند که حمایت های بی شائبه را برای بالابردن سطح امنیت جامعه، مرزها و حفظ این آرامش در جامعه برای توسعه پایدار روزافزون انجام دهد.

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا شریعتی پیش از ظهر امروز در مراسم رژه نیروهای مسلح در اهواز اظهار کرد:  ارتش جمهوری اسلامی ایران خوشبختانه در سایه ایثار و از خودگذشتگی آحاد نیروهای جان بر کف و مخلص خود در برهه های مختلف پس از پیروزی انقلاب اسلامی به ویژه در دوران دفاع مقدس کارنامه افتخارآمیز و غرورآفرینی از خود ارائه و به جای گذاشته است.

وی تصریح کرد: حتی در آستانه پیروزی انقلاب اسلامی نیز بخش عمده ای از ارتش با تبعیت از فرمان امام راحل با پیوستن به مردم و نیروهای انقلابی، نقش مؤثری در شتاب بخشیدن به پیروزی انقلاب ایفا کردند.

شریعتی بیان کرد: در بسیاری از کشورهای دنیا به ویژه جوامع کمتر توسعه یافته به دلیل فقدان مشهوریت سیاسی، ارتش و نظامیان نقش اهرم فشار برای پیشبرد مقاصد سیاستمداران را ایفا می کنند و عمدتا علاقه و عطوفتی بین مردم آن نظامیان یا وجود ندارد و یا اینکه کمرنگ است. در ایران به برکت پیروزی انقلاب اسلامی که منادی الگوی مردم سالاری دینی در منطقه و جهان است ارتش بخشی از پیکره ملت و عجین شده با روح آن است.

وی عنوان کرد: در کشور ما ارتش، علاوه بر ایفای نقش خطیر پاسداری از مرزها و حدود ملی، همراه و همگام با ملت و هماهنگ با سیاست های کلی نظام در همه عرصه ها حضوری فعال و جدی دارد. نقش بسیار مهم ارتش در تأمین امنیت ملی به عنوان یکی از اساسی ترین و مهمترین مؤلفه های بسترساز فرآیند توسعه پایدار کمک شایانی به ایجاد و تأمین امنیت و رفاه مردم می کند.

استاندار خوزستان ادامه داد: تامین اشتغال و رفع بیکاری، افزایش رشد اقتصادی همه در سایه سرمایه گذاری انجام می شود که بدون امنیت، هیچ معنا و مفهومی ندارد. امنیت پایدار به عنوان بستر اصلی توسعه و رکن اساسی آن محصول وجود یک ارتش مقتدر، توانمند و مردمی است که خوشبختانه شاهد این نقش آفرینی خوب از سوی ارتش در کنار سایر نیروهای نظامی هستیم.

شریعتی یادآور شد: البته اقتدار نیروهای نظامی و ارتش ما در ریشه در اتکا به باورهای عظیم دینی، معنوی و الهی دارد و یکی از عناصر تشکیل دهنده قدرت نرم و معنوی است؛ به عبارت دیگر ارتش در کشور ما علاوه بر تجهیز خود و تسلیحات مدرن و کارآمد خود را به سلاح ایمان و خودباوری مجهز کرده است.

وی اضافه کرد: همین مجهز بودن به سلاح ایمان و خودباوری باعث شد تا در هشت سال دفاع مقدس با وجود تجهیزات فراوان نیروهای دشمن ولی نیروهای ارتش، سپاه پاسداران و بسیج قهرمان این چنین ازخودگذشتگی کرده و با درخشش خود در مقابل اقتدار دنیا با وجود کمتر داشتن تسلیحات و تجهیزات کوتاه نیامده و خم به ابرو نیاورند. این موضوع مردمی بودن ارتش ایران از تفاوت های اساسی نظامیان ما با سایر کشورهاست که همه به آن اذعان دارند.

استاندار خوزستان گفت: در بعد قدرت سخت افزاری، پیشرفت ها و دستاوردهای ارتش قهرمان و سپاه پاسداران پس از پیروزی انقلاب به ویژه دوران دفاع مقدس در سایه رهنمودها و سیاست گذاری های امام راحل و همچنین مقام معظم رهبری با اتکا به توانمندی متخصصان داخلی اعجاب گونه و پیشرفت ها با وجود تحریم های فراوانی که از سایر کشورهای دنیا به ویژه ابرقدرت های استکباری بر این کشور و خصوصا بر صنایع دفاعی و نظامی کشور روا داشته شد، خارق العاده بوده است.

شریعتی گفت: سیاست دفاعی کشور ما مبتنی بر بازدارندگی، عدم تجاوز و دست اندازی به دیگران و متناسب با نیازهای کشور طراحی شده و عمل می کند. برای کمک به ایجاد صلح و ثبات در سطح منطقه ای و جهانی و تعمیق عمق استراتژیک خود امروز تا آن سوی آب های بین المللی و اقیانوس اطلس حضور داریم که این تجلی اقتدار و عظمت از دستاوردهای اساسی انقلاب است.

وی عنوان کرد: البته این موضوع را که امری بسیار دقیق و درست هست را باید یادآور کنم که علاوه بر اهداف بشردوستانه و توسعه و همکاری های بین المللی مبتنی بر تحلیلی ـ تاریخی و حاصل برخی تجارب در گذشته های نسبتا دور ماست چون عمده نقطه آسیب پذیری ما در طی اعصار گذشته از ناحیه دریاها و مرزهای آبی بوده که انشاالله با تقویت روزافزون این توان دفاعی نیز چشم طمع هر بیگانه متوهی را بر واقعیت ها باز کرده و آنها را بحمدلله به تفکر و تعقل وادار کردیم.

استاندار خوزستان اظهار کرد: بدون تردید آرامش امروز ما در منطقه پرآشوب خاورمیانه مرهون تلاش ها، فداکاری ها و جانفشانی های جان بر کفان ارتش، سپاه پاسداران دلاور و سایر نیروهای نظامی است که اساسی ترین نیاز جامعه یعنی ثبات و امنیت را به خوبی برای ما به ارمغان آورده اند. همه این مسائل ما را ملزم می کند که نیازها و خواست های آنها در ابعاد مختلف اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی در اولویت کارهای خود قرار دهیم و پشتیبان محکمی برای آنها باشیم.

شریعتی بیان کرد: دولت تدبیر و امید خود را موظف می داند که حمایت های بی شائبه خود را برای بالابردن سطح امنیت جامعه، مرزها و حفظ این آرامش در جامعه برای توسعه پایدار روزافزون داشته باشد. تلاش بر این دارد که نیازهای نیروهای نظامی را جزو اولویت های خود بداند.
 

کد مطلب 3956231

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