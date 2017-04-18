کارکنان آموزش و پرورش استان زنجان ۱۴ هزار و ۸۱۵ نفر است

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی تمجیدی ظهر سه شنبه در جلسه شورای آموزش و پرورش، افزود: کارکنان آموزش و پرورش استان زنجان ۱۴ هزار و ۸۱۵ نفر در سال گذشته بوده و پرسنل ما به نسبت عددی نسبت به دانشآموز زیاد است.
وی به بحث نیروی انسانی اشاره کرد و گفت: برای مدارس شبانهروزی نسبت دانشآموزان نسبت به معلم ۱.۵ است.
مدیر کل آموزش و پرورش استان زنجان به برنامههای هفته معلم اشاره کرد و گفت: آموزش و پرورش برنامههای مختلفی برای هفته معلم دارد و در این زمینه دستگاهها نیز باید وارد عمل شوند.
تمجیدی با اشاره به تبیین طرح تفویض اختیارات صورت گرفته از سوی وزارت آموزش و پرورش به استانها گفت: تا به حال اینگونه بود که برای انتخاب مدیر برای مدرسه خاص شخص به تهران معرفی میشد، که با تفویض اختیارات به استانها این رویه تغییر خواهد کرد.
وی تاکید کرد: اختیارات اداری مالی و نیروی انسانی به استانها واگذار میشود و درباره این موضوع در نخستین جلسه شورای آموزش و پرروش مطرح و سپس به شهرستانها ارائه می شود و طی سال گذشته این طرح برای ۱۰ استان اجرا شد.
مدیر کل آموزش و پرورش استان زنجان گفت: تصریح کرد: در راستای تحقق منویات مقام معظم رهبری اختیارات به استانها تفویض شده و در این راستا اقدام خواهد شد.
تمجیدی تصریح کرد: ارتقای کیفیت آموزشی،ایجاد وحدت رویه و فهم مشترک موضوع در سطح ادارات و نواحی، ایجاد اطمینان و شفافیت و ارائه راهکار مناسب از اهداف اجرای این طرح است.
مدیر کل آموزش و پرورش استان زنجان افزود: ۶۳۷ نفر افراد واجد شرایط بازنشستگی در استان زنجان طی سال گذشته بودندو برای مدیریت منابع مالی در آموزش و پرورش میتوان گامهای موثری برداشت.
تمجیدی با بیان اینکه گامهای خوبی در اجرای طرح مذکور برداشته شده و منجر به بهتر شدن اجرای طرح شده است، گفت: کلید توسعه تعلیم و تربیت است و اکر یادگیری نباشد ما نه گذشته و نه آینده نخواهیم داشت.
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