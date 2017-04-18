مدیرکل پیش‌بینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی کشور در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: براساس آخرین نقشه های هواشناسی ازامشب با ورود سامانه بارشی درمناطقی از غرب و شمال غرب کشور ابرناکی، رگبار باران گاهی با رعد وبرق و وزش باد شدید موقتی شروع می شود.

احد وظیفه تاکید کرد: این وضعیت فردا چهارشنبه دربخش هایی از شمال غرب، غرب، دامنه های البرز غربی و مرکزی و بتدریج درسواحل دریای خزر و شمال شرق کشورپیش بینی می شود که در مناطق مستعد تگرگ و در پاره ای نقاط احتمال آبگرفتگی معابر عمومی وجود دارد.

به گفته وی روز پنجشنبه نیز در برخی نقاط شمال غرب، استان های ساحلی دریای خزر، شمال شرق و شرق کشور بارش پراکنده پیش بینی می شود.

مدیرکل پیش‌بینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی کشور هشدار داد: فردا چهارشنبه وزش باد نسبتا شدید در دامنه های البرز مرکزی و شرقی، برخی نقاط شرق و جنوب شرق پیش بینی می شود که می تواند منجر به گردوخاک موقتی دراین نواحی شود، این وضعیت روز پنج شنبه درجنوب شرق کشور تقویت می شود. همچنین خلیج فارس طی سه روز آینده مواج خواهد بود که سرعت وزش باد و ارتفاع امواج از بعد از ظهر روز چهارشنبه و طی روزپنج شنبه در خلیج فارس و تنگه هرمز افزایش خواهد یافت.

وظیفه ضمن تشریح وضعیت هوای فردا و پس فردا گفت: فردا رگبار باران گاهی رعدوبرق و وزش باد شدید موقتی درکرمانشاه، کردستان، نیمه جنوبی آذربایجان شرقی، نیمه آذربایجان غربی، نیمه غربی زنجان، شمال ایلام، شمال لرستان و بتدریج از بعدازظهر درخراسان شمالی و شمال خراسان رضوی وارتفاعات البرزدراستان های تهران، البرز و قزوین رخ می‌دهد و پس فردا پنج‌شنبه رگبار باران گاهی رعدوبرق و وزش باد شدید موقتی درخراسان شمالی و شمال خراسان رضوی و باد وگرد وخاک در سیستان وبلوچستان، نیمه شرقی کرمان ومناطقی از خراسان جنوبی.

وی تاکید کرد: با توجه به شرایط جوی فوق، توصیه می شود جهت جلوگیری از بروز خسارتهای احتمالی، تمهیدات لازم بکار گرفته شود.