توان موشکی ارتش مایه افتخار جمهوری اسلامی است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید محمد موسوی، صبح سه شنبه، در مراسم رژه روز ارتش که با حضور اقشار مختلف مردم در خیابان جمهوری اسلامی آران و بیدگل برگزار شد، با اشاره به اینکه توانمندی های به روز و قوی نظامی ارتش از دیگر شاخصه های اقتدار ارتش جمهوری اسلامی است، اظهار داشت: توان نظامی بالا موجب شده که حتی کشورهای مهاجم فکر حمله و تجاوز به خاک کشور ار نداشته باشند.

وی توان موشکی ارتش را مایه افتخار جمهوری اسلامی دانست و اظهار داشت: بازدارندگی همه جانبه، دفاع همه جانبه و هجوم مقابله به مثل در صورت تهاجم دشمن مسیر استفاده از این بهره نظامی و موشکی بالاست.

امام جمعه آران و بیدگل در ادامه با اشاره به اهمیت انتخابات برای کشور ما گفت: با توجه به اینکه برگزاری موفق انتخابات و حضور پرشور مردم یکی از مولفه های نظام اسلامی است دشمنان قصد دارند این مولفه قوی را تضعیف کنند.

وی تاکید کرد: مهمترین وظیفه مردم و مسئولان در این زمینه حفظ وحدت با محوریت نظام و ولایت فقیه است.

آیت الله موسوی گفت: نیروی اتکا به خداوند، داشتن حامی مردمی قوی، و حرکت در مسیر ولایت فقیه و فرماندهی کل قوا رمز اقتدار نیروهای مسلح به ویژه نیروی زمینی ارتش است.

در این مراسم، یگان‌های ارتش به صورت هماهنگ با یکدیگر رژه رفته و توانمندی‌های ارتش جمهوری اسلامی را به نمایش گذاشتند.

نمایش بخشی از تجهیزات نظامی، موشک‌های زمین به زمین و فعالیت‌های پدافند هوایی گروه ۸۴۰ موشکی شهید کبریایی از دیگر برنامه‌های رژه نیروی زمینی ارتش در آران و بیدگل بود.

همزمان با روز ارتش مراسم رژه گروه ۸۴۰ راکت انداز نیروی زمینی ارتش مستقر در شهرستان آران و بیدگل برگزار شد.