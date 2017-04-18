آغاز طرح پاکسازی مناطق جرم خیز در شهر ایلام

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حمید فتاحی امروز در جمع خبرنگاران در تشریح این خبر گفت: دسته عملیاتی ویژه شهرستان ایلام اولین مأموریت خود را برای ارتقاء امنیت اجتماعی در سطح شهر ایلام با موفقیت انجام داد.

فرمانده انتظامی شهرستان ایلام بیان داشت: این دسته عملیاتی ویژه از ابتدای سال جاری تشکیل و رسما آغاز به کار کرده است.

وی اظهارداشت: دراولین مأموریت دسته عملیاتی ویژه، مناطق جرم خیز شهرایلام پاکسازی و تعدادی از افراد ولگرد و مزاحمین نوامیس مردم ونیز تعدادی از خرده فروشان موادمخدر دستگیر و تعدادی خودرو وموتورسیکلت متخلف توقیف شدند.

سرهنگ فتاحی بیان داشت :این دسته بصورت ویژه ومقطعی تا پایان سال ۹۶ برای اجرای طرح های ضربتی مبارزه با هنجارشکنان و برخورد با اراذل واوباش ومزاحمین خیابانی مورد استفاده قرار خواهندگرفت.

فرمانده انتظامی شهرستان ایلام در پایان گفت:هدف پلیس تأمین وارتقاء امنیت وآرامش جامعه وجلب رضایت شهروندان است.