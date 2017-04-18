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۲۹ فروردین ۱۳۹۶، ۱۳:۳۰

فرمانده انتظامی شهرستان ایلام خبر داد:

آغاز طرح پاکسازی مناطق جرم خیز در شهر ایلام

آغاز طرح پاکسازی مناطق جرم خیز در شهر ایلام

ایلام-فرمانده انتظامی شهرستان ایلام از آغاز طرح پاکسازی مناطق جرم خیز در شهر ایلام خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حمید فتاحی  امروز در جمع خبرنگاران در تشریح این خبر گفت: دسته عملیاتی ویژه شهرستان ایلام اولین مأموریت خود را برای ارتقاء امنیت اجتماعی در سطح شهر ایلام با موفقیت انجام داد.

فرمانده انتظامی شهرستان ایلام بیان داشت: این دسته عملیاتی ویژه از ابتدای سال جاری تشکیل و رسما آغاز به کار کرده است.

وی اظهارداشت: دراولین مأموریت دسته عملیاتی ویژه، مناطق جرم خیز شهرایلام پاکسازی و تعدادی از افراد ولگرد و مزاحمین نوامیس مردم ونیز تعدادی از خرده فروشان موادمخدر دستگیر و تعدادی خودرو وموتورسیکلت متخلف توقیف شدند.

سرهنگ فتاحی بیان داشت :این دسته بصورت ویژه ومقطعی تا پایان سال ۹۶ برای اجرای طرح های ضربتی مبارزه با هنجارشکنان و برخورد با اراذل واوباش ومزاحمین خیابانی مورد استفاده قرار خواهندگرفت.

فرمانده انتظامی شهرستان ایلام در پایان گفت:هدف پلیس تأمین وارتقاء امنیت وآرامش جامعه وجلب رضایت شهروندان است.

کد مطلب 3956314

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