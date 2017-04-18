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۲۹ فروردین ۱۳۹۶، ۱۴:۰۵

استاندار همدان:

نظام جمهوری اسلامی ایران خشونت را نمی‌پذیرد

نظام جمهوری اسلامی ایران خشونت را نمی‌پذیرد

همدان - استاندار همدان بابیان اینکه نظام جمهوری اسلامی ایران خشونت را نمی پذیرد، گفت: خشونت دنیا مولود افکار استکباری است که امروز خود نیز گرفتار آن شده اند.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدناصر نیکبخت ظهر سه شنبه در همایش تجلیل از برگزیدگان مرحله استانی هفدهمین دوره مسابقات پرسش مهر رئیس جمهور گفت: حاصل خشونت، ناامنی و بهم ریختن نظم و انتظام و قوام در جامعه است.

وی با بیان اینکه حکومت ها تشکیل شدند تا به اولین نیاز بشر که امنیت است، پاسخ دهند، گفت: نا امنی مولود خشونت است.

نیکبخت بابیان اینکه دین ما دین رحمت و رأفت و پیامبر ما پیامبر رحمت و رأفت است، گفت: ذات ایرانی هم رأفت و رحمت است که همه اینها نشان می دهد ما باید خشونت را دفع کنیم.

استاندار همدان تاکید کرد: وقتی رئیس جمهور در سازمان ملل اعلام می کند ما خواستار جهانی عاری از خشونت هستیم دلیل آن این است که دین ما و ذات ایرانی با خشونت میانه ای ندارد.

وی گفت: اگر اقتصاد مقاومتی، برنامه ششم توسعه و برنامه های عمرانی مانند گسترش ریل به ۵ استان و بهره برداری از میادین مشترک نفتی به میزان دو برابر اجرا و به نتیجه می رسد، نتیجه امنیت و عدم خشونتی است که در کشور حاکم است.

استاندار همدان باتاکید بر اینکه خشونت یعنی نابودی و بیزار شدن از زندگی که باید عوامل خشونت را خشکاند، گفت: رئیس جمهور به دنیا درس بیزاری از خشونت و تروریسم داد.

وی بابیان اینکه تمام مظاهر ضد بشری در منطقه ما خودنمایی می کند که نتیجه خشونت است، گفت: خشونت دنیا مولود افکار استکباری است که امروز خود نیز گرفتار آن شده اند.

نیکبخت گفت: باید خشونت را مذموم بدانیم و در آموزش به دانش آموزان، نفی خشونت را آموزش دهیم.

استاندار همدان بابیان اینکه نظام اسلامی به کار بردن سلاح های کشتار جمعی را حرام اعلام کرده که معنی آن دوری و فرار از خشونت است، گفت: برگزاری انتخابات به خاطر امنیت و آرامشی است که در کشور وجود دارد.

نیکبخت با بیان اینکه مردم و نظام، خشونت را نمی پذیرند، گفت: مردم همواره در انتخابات و مراسم بیشتر حضور می یابند زیرا می آیند تا امنیتی که دارند حفظ کنند و امسال هم حضوری حماسی در انتخابات خواهند داشت.

وی گفت: از دانش آموزان تقاضا دارم از خانواده ها بخواهند تا همه در انتخابات شرکت کنند و هوشمندانه رای دهند.

کد مطلب 3956370

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