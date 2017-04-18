به گزارش خبرنگار مهر، محمدناصر نیکبخت ظهر سه شنبه در همایش تجلیل از برگزیدگان مرحله استانی هفدهمین دوره مسابقات پرسش مهر رئیس جمهور گفت: حاصل خشونت، ناامنی و بهم ریختن نظم و انتظام و قوام در جامعه است.

وی با بیان اینکه حکومت ها تشکیل شدند تا به اولین نیاز بشر که امنیت است، پاسخ دهند، گفت: نا امنی مولود خشونت است.

نیکبخت بابیان اینکه دین ما دین رحمت و رأفت و پیامبر ما پیامبر رحمت و رأفت است، گفت: ذات ایرانی هم رأفت و رحمت است که همه اینها نشان می دهد ما باید خشونت را دفع کنیم.

استاندار همدان تاکید کرد: وقتی رئیس جمهور در سازمان ملل اعلام می کند ما خواستار جهانی عاری از خشونت هستیم دلیل آن این است که دین ما و ذات ایرانی با خشونت میانه ای ندارد.

وی گفت: اگر اقتصاد مقاومتی، برنامه ششم توسعه و برنامه های عمرانی مانند گسترش ریل به ۵ استان و بهره برداری از میادین مشترک نفتی به میزان دو برابر اجرا و به نتیجه می رسد، نتیجه امنیت و عدم خشونتی است که در کشور حاکم است.

استاندار همدان باتاکید بر اینکه خشونت یعنی نابودی و بیزار شدن از زندگی که باید عوامل خشونت را خشکاند، گفت: رئیس جمهور به دنیا درس بیزاری از خشونت و تروریسم داد.

وی بابیان اینکه تمام مظاهر ضد بشری در منطقه ما خودنمایی می کند که نتیجه خشونت است، گفت: خشونت دنیا مولود افکار استکباری است که امروز خود نیز گرفتار آن شده اند.

نیکبخت گفت: باید خشونت را مذموم بدانیم و در آموزش به دانش آموزان، نفی خشونت را آموزش دهیم.

استاندار همدان بابیان اینکه نظام اسلامی به کار بردن سلاح های کشتار جمعی را حرام اعلام کرده که معنی آن دوری و فرار از خشونت است، گفت: برگزاری انتخابات به خاطر امنیت و آرامشی است که در کشور وجود دارد.

نیکبخت با بیان اینکه مردم و نظام، خشونت را نمی پذیرند، گفت: مردم همواره در انتخابات و مراسم بیشتر حضور می یابند زیرا می آیند تا امنیتی که دارند حفظ کنند و امسال هم حضوری حماسی در انتخابات خواهند داشت.

وی گفت: از دانش آموزان تقاضا دارم از خانواده ها بخواهند تا همه در انتخابات شرکت کنند و هوشمندانه رای دهند.