به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل دفترمرکزی اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان ، تفاهم نامه همکاری بین سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور و اتحادیه انجمنهای اسلامی دانش آموزان با هدف ایجاد و توسعه همکاریهای علمی - پژوهشی و مهارتی با استفاده از ظرفیتها و پتانسیلهای طرفین در راستای تقویت شایستگیهای عمومی، تخصصی و فنی گروههای هدف شامل: دانش آموزان٬ مربیان و کارکنان اتحادیه انجمنهای اسلامی دانش آموزان منعقد شد.
بنا براین گزارش، غنیسازی اوقات فراغت دانش آموزان ، تلفیق دانش با مهارت و بسترسازی مناسب جهت آشنایی هرچه بیشتر دانشآموزان با فرهنگ کار و اشتغال و مهارت آموزی همچنین تقویت شایستگیهای عمومی، تخصصی و فنی مربیان و کارکنان اتحادیه انجمنهای اسلامی دانش آموزان٬ به منظور دستیابی به اهداف مدنظر مقام معظم رهبری در نامگذاری سال اقتصاد مقاومتی٬ اقدام و عمل از دیگر اهداف مهم تفاهم نامه مذکور می باشد.
این گزارش می افزاید: پیرو مذاکرات صورت گرفته فی ما بین دو دستگاه اتحادیه انجمنهای اسلامی دانش آموزان متعهد شد: در تهیه اطلس مشاغل مرتبط با رشته ها و مقاطع تحصیلی ،بازنگری استانداردهای آموزشی موجود یا تدوین استانداردهای آموزشی مورد نیاز بر اساس اطلس مشاغل مرتبط با رشته ها و مقاطع تحصیلی در چارچوب طرحهای توانمندسازی دانش آموزان و طراحی و اجرای دورههای آموزشی جهت ارتقاء و توانمندسازی مربیان و معلمان مهارتی سازمان آموزش در مراکز آموزشی این سازمان و مرکز تربیت مربی همکاری لازم با سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور را بعمل آورد.
همچنین، نیازسنجی و شناسایی مشاغل و شایستگیهای مورد نیاز گروه های هدف قید شده در اهداف تفاهم نامه و اعلام به طرف اول و همکاری در تهیه اطلس مشاغل مرتبط با رشته ها و مقاطع تحصیلی ، معرفی افراد متخصص و اساتید مجرب جهت عضویت در کارگروههای تخصصی برای تدوین، اصلاح و بازنگری استانداردهای آموزشی، شغلی و شایستگی اتحادیه انجمنهای اسلامی دانش آموزان و فراهمسازی شرایط حضور مربیان و کارشناسان طرف اول و مرکز تربیت مربی در کارگروههای تخصصی، همایش ها و نشست های علمی و مهارتی آن اتحادیه بر عهده سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور قرار داده شد.
ازجمله تعهدات مشترک دو دستگاه همکاری در زمینه برگزاری دورههای آموزشی، کارگاههای تخصصی، همایشها، نمایشگاهها و مسابقات در سطح ملی و بینالمللی و صدور گواهینامه و همکاری در تامین، تالیف و بررسی کتب و منابع آموزشی و کمک آموزشی و ترجمه متون و تهیه سئوالات کتبی و پروژه های آزمون عملی مربوط به استانداردهای تدوین یا بازنگری شده موضوع این تفاهم نامه و تهیه فیلمهای آموزشی مورد نیاز طرفین است.
لازم به ذکر است این برنامههای آموزشی براساس برنامهای که با هماهنگی طرفین تهیه شده است، در زمان اوقات فراغت دانش آموزان و در تمامی طول سال اجراء خواهد شد.
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