عابران پياده فعلا جريمه نمي شوند

به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر سردار محسن انصاري صبح امروزدر مصاحبه مطبوعاتي كه پيرامون اقدامات اجرايي راهنمايي و رانندگي در خصوص افزايش جريمه ها برگزار شد ، با بيان اين مطلب در جمع خبرنگاران گفت : سازمان ثبت احوال نتوانست در شهريور ماه سال جاري عمليات اعطاي كد ملي به شهروندان را به اتمام برساند و از آنجا كه بر اساس قانون جديد اخذ جرائم راهنمايي و رانندگي ، جريمه كردن عابر پياده از طريق كد ملي امكان پذير است ، اعمال اين قانون فعلا عملي نيست ، از سوي ديگر نيزتا زمانيكه دستور العمل اجرايي اين قانون كه به منزله ضمانت اجرايي آن محسوب مي شود از سوي دولت ابلاغ نشود ، نمي توانيم قانون جريمه عابر پياده را اجرا كنيم .

وي با بيان اينكه قانون جريمه هاي راهنمايي و رانندگي مربوط به 13 سال پيش است و از آن زمان تاكنون هيچ تغييري در ميزان جريمه ها صورت نگرفته است ، اظهار داشت : تكرار تخلفات و جري شدن برخي رانندگان براي انجام تخلفات رانندگي از يكسو و همچنين افزايش آمار تصادفات در سطح شهرو جاده هاي كشور بيانگر اين واقعيت است كه جريمه هاي فعلي نمي تواند به عنوان عامل بازدارنده تخلفات رانندگي محسوب شود و همين امر موجب شد تا بر اساس قانون تنظيم بخشي از درآمدهاي دولت مصوب سال 80 مجلس شوراي اسلامي ، دولت جرايم رانندگي را از 1 هزارتا 35 هزار تومان افزايش داد .

سردار انصاري با تاكيد بر اينكه هدف از افزايش جريمه ها افزايش درآمد دولت نيست ، تصريح كرد : هدف اصلي كاهش تخلفات رانندگي و افزايش كارايي و بازدارندگي از تخلفات است .

تصادفات درون شهري 32 درصد افزايش يافت

وي به رشد 32 درصدي تصادفات درون شهري و 7 درصدي در جاده هاي كشور طي 7 ماهه نخست سال جاري اشاره كرد و اظهار داشت : در سال گذشته 400 هزار تصادف در كشور رخ داد كه 25 درصد آن در جاده ها و 75 درصد در شهرها بوده است همچنين 21 آمار هزار كشته در صحنه تصادف در سال 81 نيز 75 درصد در جاده ها و 25 درصد در شهرها اتفاق افتاده است .

سردار انصاري افزود : جرايم جديد نسبت به گذشته 3 تا 10 برابر افزايش پيدا كرده به اين معني كه حداقل جريمه ها 1 هزار تومان و حداكثر 25 هزار تومان خواهد بود كه البته در تيرماه سال 84 به 35 هزار تومان افزايش خواهد يافت .

وي افزود : عدم استفاده از كلاه ايمني 3 هزار تومان ، مكالمه با تلفن همراه در حين رانندگي 5 هزار تومان ، عبور از گذرگاه عابر پياده 5 هزار تومان، عدم معاينه فني خودرو 5 هزار تومان ، بوق زدن غير ضروري 10 هزار تومان ، عبور از چراغ قرمز 15 هزار تومان ، سرعت غير مجاز 15 هزار تومان ، عبور ممنوع 15 هزار تومان در نظر گرفته شده است .

بالاترين جريمه 25 هزار تومان

معاون راهنمايي و رانندگي نيروي انتظامي با بيان اينكه بيشترين مبلغ جريمه 25 هزار تومان است ، اظهار داشت : اجراي حركات نمايشي در سطح جاده ها و بزرگراههاي شهر و عدول از مقررات حمل بارهاي ترافيكي در راهها هر دو مورد 25 هزار تومان جريمه خواهد داشت كه اين مبلغ براي تمام وسايل نقليه موتوري زميني لازم الاجرا خواهد بود . ي تصريح كرد : به منظور نظارت بيشتر علاوه بر ماموران راهنمايي و رانندگي در سطح كشور از تعداد 1 هزار و 100 نفر از مامورين كنترل نامحسوس و دوربين هاي ثبت تخلفات در سطح شهر و جاده هاي كشور استفاده خواهد شد.

سردار انصاري به ضمانت اجرايي اين جرايم اشاره كرد و افزود : بر اساس ماده 4 در قانون جديد اخذ جرايم راهنمايي و رانندگي كه به تصويب هيات دولت رسيده و در حال حاضر نيزدر كميسيون هاي فرعي و اصلي مجلس شوراي اسلامي در حال بررسي است قرار است به عنوان مكمل بازدارندگي جريمه ها براي رانندگان امتياز منفي در نظر گرفته شده و در صورتيكه تعداد تخلفات رانندگان از حد مجاز فراتر رود ، ازرانندگي محروم خواهند شد .

وي افزود : بر اساس قانون جديد اخذ جرايم، راهنمايي و رانندگي موظف است سالي يكبار صورت وضعيت تخلفات تمام وسايل نقليه را به درب منزل صاحبان خودرو ارسال كرده و رانندگان نيز موظف مي شوند ظرف مدت 40 روز تمام جرايم معوقه را پرداخت نمايند در غير اين صورت پليس خودروي آنها را متوقف خواهد كرد.

سردار انصاري همچنين با بيان اينكه در سال 81 تنها 40 ميليارد تومان از طريق صدور قبض جريمه به خزانه دولت واريز شد اظهار داشت : اين مبلغ باتوجه به مبالغ هنگفتي كه صرف احداث بزرگراهها و جاده سازي مي شود مبلغ چشمگيري نيست زيرا به عنوان نمونه احداث هر كيلومتر از اتوبان قزوين - رشت 5/1 ميليارد تومان هزينه داشته است .

وي همچنين به رشد صدور گواهينامه طي 7 ماهه نخست سال جاري اشاره كرد و اظهار داشت : طي 7 ماهه نخست سال جاري 600 هزار گواهينامه پايه دو صادر شده است كه نسبت به سال گذشته 25 درصد افزايش داشته است همچنين شمار خودروهاي شماره گذاري شده طي 7 ماهه نخست امسال 42 درصد در كل كشور نسبت به 7 ماهه نخست سال 81 افزايش يافته است .

وي با بيان اينكه زير ساختهاي ترافيكي بايد اصلاح شود ، تصريح كرد : مديريت ترافيكي كشور دچار معضل و مشكل است و هم اكنون در شوراي عالي ترافيك وزارت كشور بحث شوراي عالي ايمني در حال تدوين است .

سردار انصاري با اشاره به خطاي ديد برخي از ماموران در هنگام نوشتن قبوض جريمه ، تصريح كرد : در آينده ديگر ماموران قبض جريمه نخواهند داشت و از طريق دستگاههايي شماره خودروي متخلف ثبت شده و اطلاعات به دستگاه مادر وارد مي شود ، همچنين شعباتي در اداره راهنمايي و رانندگي قرار داده شده تا شهرونداني كه نسبت به قبوض جريمه خود شكايت دارند با مراجعه به آنجا وضعيت برگ جريمه خود را پيگيري كنند .