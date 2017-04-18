ماسک مخصوص دید در دود برای آتش نشانان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سی ان ان، این محصول که Scot Sight نام دارد نخستین ماسک مخصوص آتش نشانان است که یک دوربین تصویربرداری گرمایی داخل آن تعبیه شده است.

آتش نشانان هنگامیکه برای عملیات نجات وارد ساختمان پر از دود و آتش می شوند، نمی توانند هیچ چیزی را مشاهده کنند. از سوی دیگر دوربین های تصویربرداری گرمایی معمول نیز باید در دست نگه داشته شوند که این کار حواس آتش نشان را نیز پرت می کند و خطرناک است.

اما در طراحی این ماسک دوربین کنار آن نصب شده و اطلاعات را به طور بی سیم ارسال می کند.

به این ترتیب آتش نشان می تواند علاوه بر شناسایی قربانیان جان خود را نیز حفظ کند.