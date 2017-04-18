  1. استانها
  2. اردبیل
۲۹ فروردین ۱۳۹۶، ۱۵:۰۳

شهردار اردبیل:

بهبود سیمای شهر اردبیل امسال دنبال می‌شود

بهبود سیمای شهر اردبیل امسال دنبال می‌شود

اردبیل- شهردار اردبیل بهبود سیمای شهری در شهر اردبیل به ویژه در چهار ورودی شهر را از جمله اولویت‌های سال جاری شهرداری مرکز استان عنوان کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، حمید لطف‌اللهیان بعدازظهر سه‌شنبه در جمع خبرنگاران تصریح کرد: شهرداری اولویت‌هایی را برای پروژه‌های عمرانی سال جاری در نظر گرفته است.

وی افزود: اولویت‌بندی بر اساس بودجه مالی شهرداری، نیاز شهر و میزان پیشرفت پروژه‌ها و میزان اهمیت و تأثیرگذاری آن در بهبود زندگی شهری است.

شهردار اردبیل تأکید کرد: به همین منظور تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام به ویژه پروژه‌های کلیدی و حیاتی در دستور کار است.

لطف‌اللهیان از دیگر اولویت‌ها را تعریض معابر و بازگشایی برشمرد و گفت: این مهم با هدف بهبود امور و مرور شهری انجام می‌شود.

وی تصریح کرد: آسفالت‌ریزی معابر، کوچه‌ها و خیابان‌ها، پازل چینی پیاده‌روها، توسعه فضای سبز، گل‌کاری و چمن‌کاری و اجرای برنامه‌های فرهنگی و هنری از دیگر رویکردهای شهرداری در سال جاری است.

کد مطلب 3956435
محمد میرزایی ناطق

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها