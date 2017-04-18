به گزارش خبرنگار مهر، حمید لطفاللهیان بعدازظهر سهشنبه در جمع خبرنگاران تصریح کرد: شهرداری اولویتهایی را برای پروژههای عمرانی سال جاری در نظر گرفته است.
وی افزود: اولویتبندی بر اساس بودجه مالی شهرداری، نیاز شهر و میزان پیشرفت پروژهها و میزان اهمیت و تأثیرگذاری آن در بهبود زندگی شهری است.
شهردار اردبیل تأکید کرد: به همین منظور تکمیل پروژههای نیمهتمام به ویژه پروژههای کلیدی و حیاتی در دستور کار است.
لطفاللهیان از دیگر اولویتها را تعریض معابر و بازگشایی برشمرد و گفت: این مهم با هدف بهبود امور و مرور شهری انجام میشود.
وی تصریح کرد: آسفالتریزی معابر، کوچهها و خیابانها، پازل چینی پیادهروها، توسعه فضای سبز، گلکاری و چمنکاری و اجرای برنامههای فرهنگی و هنری از دیگر رویکردهای شهرداری در سال جاری است.
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