جزئیات جلسه امروز روسای دانشگاه ها با رئیس جمهور

هوشنگ طالبی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به جلسه امروز روسای دانشگاه های سراسر کشور با رئیس جمهور گفت: در این جلسه رئیس جمهور درخصوص جایگاه دانشگاه ها به خصوص نقش بسزای دانشجویان در فعالیت ها و مسائل اجتماعی تاکید داشت.

وی افزود: همچنین در این جلسه رئیس جمهور دانشجویان را فلسفه وجودی تشکیل دانشگاه ها عنوان کرد و تاکید شد که دانشگاه ها باید دانشجو محور باشند.

رئیس دانشگاه اصفهان اظهار داشت: رئیس جمهور نقش دانشجویان در مسائل و اتفاقات قبل از انقلاب اسلامی را تشریح و اعلام کرد: این قشر نقش اساسی در فعالیت های مذهبی و شکل گیری انقلاب داشتند.

طالبی عنوان کرد: در این جلسه همچنین به موضوع نقش آفرینی دانشجویان در مسائل مختلف از جمله مسائل اجتماعی تاکید و اعلام شد که دانشجویان همواره در خدمت نظام و انقلاب بوده اند.

وی گفت: وزیر علوم نیز در این جلسه گزارشی از عملکرد این وزارتخانه و وضعیت تولید علم کشور ارائه کرد.

رئیس دانشگاه اصفهان خاطرنشان کرد: براساس گزارش عملکرد وزیر علوم ایران درسال ۲۰۱۶ رشد ۲۵ درصدی از نظر تولید مقاله را به خود اختصاص داده که این امر موجب شده کشور در این حوزه به رتبه اول جهان دست یابد.

طالبی اظهار داشت: همچنین در این گزارش تاکید شد که ایران از نظر کمیت مقالات علمی نیز ۴ پله رشد داشته است.

به گزارش خبرنگار مهر، صبح امروز نشست روسای دانشگاه های سراسر کشور در وزارت علوم برگزار شد که روسای حاضر در این جلسه با رئیس جمهور نیز دیدار کردند.