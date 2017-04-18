هیچ کشوری جرات نگاه چپ به ایران را در عرصه دریا ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، امیردریادار حسین آزاد ظهر سه شنبه در مراسم گلباران محل حادثه ناوشکن سهند و جوشن بیان داشت: در ۲۹ فروردین ۱۳۶۷ فرزندان شما در نیروی دریایی ارتش چنان مقابله ای با دشمن در عرصه دریا کردند که تا به امروز دیگر هیچ کشور بیگانه ای جرات حضور و نگاه چپ به کشور در عرصه دریا را نکرده است و این اقتدار و امنیت ثمره ی خون پاک شهداست.

امیر دریادار آزاد که در جمع خانواده های شهدا، جانبازان و ایثارگران نیروی دریایی سخن می گفت، افزود: در جمع شما از شهید و صبر و مقاومت خانواده های شهدا و جانبازان صحبت کردن برای من به عنوان یک سرباز سخت است.

وی گفت: خیلی از شهدای جاویدالاثر و گمنان صحبت می شود اما مظلومیت شهدای دریایی و رزم دریایی در هم آمیخته است شهدای مظلوم نیروی دریایی هنوز پیکر مطهرشان در قعر آبهای نیلگون خلیج فارس آرمیده است.

امیر دریادار آزاد گفت: پیکر این عزیزان گوهر درخشانی است در آبهای خلیج فارس که در کنار آن رشادتها و ایثارگری ها، نیروی دریایی موفق شد مدال شجاعت و رشادت را از امام خمینی(ره) دریافت کند.

فرمانده منطقه یکم امامت نداجاافزود: در ۲۹ فروردین ۱۳۶۷ فرزندان شما در نیروی دریایی ارتش چنان مقابله ای با دشمن در عرصه دریا کردند که تا به امروز دیگر هیچ کشور بیگانه ای جرات حضور و نگاه چپ به کشور در عرصه دریا را نکرده است و این اقتدار و امنیت ثمره ی خون پاک شهداست.

وی با اشاره به نا امنی های در کشورهای اروپایی بر اثر حملات انتحاری داعش گفت: نگاهی به کشورهای همسایه بکنید و حتی دورتر در اروپا، تکفیری های دست آموز سازمان های جاسوسی در اروپا امروز به سردمداران خودشون ریشخند میزنند و امنیت همان کشورها را از بین برده اند.

امیر دریادار دوم حسین آزاد افزود: اگر صبر شما خانواده های شهدا و جانبازان در کنار خون پاک فرزاندانتان نبود این امنیت و این اقتدار به دست نمی آمد ان شاالله با دعای شما عزیزان ما هم بتوانیم مثل شما در پیشگاه مقام عظمای ولایت و در پیش روی شهدای عزیز رو سفید باشیم.

این مراسم با ابتدای لوح تقدیر و هدیه و همچنین با گلباران هوایی ودریایی خانواده های شهدا در محل شهادت دو ناوشکن سهند و جوشن به پایان یافت.