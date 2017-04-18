مشارکت حداکثری مردم در انتخابات موجب تقویت کشور است

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از استانداری زنجان؛ اسداله درویش امیری در دیدار با نمایندگان دفاتر نمایندگی رهبری در دانشگاه‌های استان، با بیان اینکه راه تقویت کشور در عرصه بین المللی، مشارکت گسترده مردم در انتخابات است، اظهار کرد: جلب مشارکت حداکثری مردم در انتخابات باید مورد تاکید همه متولیان کشور قرار گیرد.

وی در ادامه استان زنجان را دارای ۶۵ تا ۷۰ هزار دانشجو عنوان کرد و افزود: وجود این تعداد دانشجوی جوان، ظرفیت مهمی برای توسعه استان محسوب می شود که باید بهره برداری درست و مناسبی از ظرفیت علمی آن ها صورت گیرد.

استاندار زنجان با بیان اینکه دانشجویان بهترین زمان عمر خود را برای شکل گیری شخصیت اجتماعی و علمی در دانشگاه سپری می کنند، یادآور شد: دانشجویان نیامند الگوهای مناسب اجتماعی و شخصیتی هستند که در این مقطع مهم، باید الگوهای مناسبی برای شکل گیری شخصیت اجتماعی، علمی و فرهنگی آینده سازان کشور معرفی شود.

درویش امیری به حضور و معرفی شخصیت‌های مهم و شاخص تاریخی همچون امام موسی صدر در بین روحانیون اشاره و تاکید کرد: از نیروها و شخصیت های روحانی که وارد دانشگاه شدند افرادی در بین عموم ماندگار شده و خوش درخشیدند. امام موسی صدر در دانشگاه بیروت که یک سوم آن مسلمان و تعداد اندکی شیعه بودند، بسیار خوش درخشید و بعنوان یک روحانی آزاد اندیش در بین اذهان شناخته می شود.

درویش امیری به ماندگاری اشخاص مهم تاریخی قبل از انقلاب همچون شهید بهشتی، شهید مفتح و شهید باهنر نیز اشاره کرد و گفت: این شخصیت های تاریخی کشور در دانشگاه و در بین اقشار جوان از جایگاه مهمی برخوردار بودند و نحوه برخورد روحانیون در دانشگاه و نفوذ کلام و رفتار آنان در بین جوانان موضوع بسیار مهمی است که باید مورد توجه قرار گیرد.

استاندار زنجان از تشکیل مجمع رؤسای دانشگاه های استان طی مدیریت خود خبر داد و اظهار داشت: این مجمع طی ماه های گذشته تشکیل شده و تاکنون سه جلسه داشته که نظرات و پیشنهادات در خصوص عملکرد دانشگاه ها در این جلسات طرح و بررسی شده است.

درویش امیری اولویت نخست در دانشگاه ها را توجه و ترویج رعایت اخلاق و ایمان برشمرد و تاکید کرد: باید در مرحله نخست به تقویت جایگاه اخلاق و ایمان در دانشگاه ها توجه کرد، کسب علم و دانش در دانشگاه نیز باید مورد تاکید جدی باشد.

استاندار زنجان افزود: متاسفانه مدرک گرایی آفت علمی دانشگاه های کشور شده، از این‌رو باید کسب دانش بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.

درویش امیری با انتقاد از دخالت های افرادی از خارج دانشگاه در مسائل داخلی این محیط های علمی، افزود: امور مربوط به دانشگاه باید به متولیان اصلی آن یعنی دانشجویان، اساتید و متولیان فرهنگی آن واگذار شود و از آنجایی که مسائل فرهنگی در دانشگاه متولی مشخصی دارد، باید از دخالت سایر افراد خارج از دانشگاه، در این امور جلوگیری شود.