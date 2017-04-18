دریافت خدمات دولت الکترونیک منوط به احراز هویت و آدرس مکان شد

به گزارش خبرنگار مهر، نصرالله جهانگرد در همایش سراسری مدیران وزارت ارتباطات و در پنل تشریح عملکرد سازمان فناوری اطلاعات ایران، با اشاره به دستورالعمل جلسه اخیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات درخصوص نحوه ارائه خدمات دولت الکترونیک گفت: طبق این مصوبه ارائه خدمات دولت الکترونیک منوط به احراز هویت افراد و آدرس مکانی است و تا زمانی که پروژه نظام یکپارچه سازی آدرسهای پستی (GNAF) و پایگاه اطلاعات آدرس کشور کامل نشود، نمی توان به این پلتفرم در سطح ملی، دست یافت.

وی تصریح کرد: در رابطه با احراز آدرس مکانی، پروژه مشترکی بین پست و سازمان فناوری اطلاعات و چندین سازمان دیگر در حال اجراست که نیاز به زمان دارد.

معاون وزیر ارتباطات در مورد فاز سوم شبکه ملی اطلاعات گفت: پیش بینی این بود که تا سالروز جهانی ارتباطات، فاز سوم و تکمیلی شبکه ملی اطلاعات راه اندازی شود اما با توجه به اتفاقات پیش رو، این زمان بندی با یک ماه جابجایی انجام خواهد شد.

در این مراسم علی اصغر انصاری مسئول دبیرخانه شبکه ملی اطلاعات نیز گفت: برنامه تکاملی شبکه ملی اطلاعات طبق اهداف برنامه ششم توسعه و سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری در حال پیاده سازی است تا پس از افتتاح فاز سوم، این شبکه را مطابق با اهداف نظام و افزایش کیفیت و دسترسی بیشتر مردم به خدمات، پیش ببریم.

درهمین حال علی یزدیان عضو هیأت عامل سازمان فناوری اطلاعات ایران نیز گفت: در نقشه دوم دولت الکترونیک ایران که با کمک مشاوران خارجی به‌روز شده، سالانه کاهش ۱۵ درصدی حضور مردم در ادارات و کسب رتبه اول دولت الکترونیک در منطقه هدف‌گذاری شد.

وی با اشاره به مصوبه جدید هیأت وزیران درباره نقش سازمان فناوری اطلاعات ایران در صنعت ICT خبر داد و گفت: با این مصوبه سازمان فناوری اطلاعات ایران در مجموعه وزارت ارتباطات به‌عنوان سازمان گسترش صنعت ارتباطات و فناوری اطلاعات مشابه سازمان‌های گسترش در دیگر صنایع نقش ایفا خواهد کرد.

یزدیان از به‌روزرسانی نقشه جامع دولت الکترونیک ایران با کمک مشاوران خارجی خبر داد و گفت:‌در این نقشه برای آسایش مردم شاخص‌هایی پیش‌بینی شده و نظام پایش این شاخص‌ها به وزارت ارتباطات واگذار شده است. یکی از اهداف این نظام کاهش ۱۵ درصدی حضور مردم در ادارات در هر سال خواهد بود.

وی گفت: ‌همچنین ارتقای رتبه ایران در حوزه دولت الکترونیک و رسیدن به رتبه اول منطقه و ۱۰ برابر شدن محتوای داخلی از دیگر اهداف این نظام است.