مبارزه با کالای قاچاق در راستای رونق اقتصادی است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی نبی پور ظهر امروز در اولین جلسه کمیسیون مبارزه با کالای قاچاق و ارز گناباد که در محل فرمانداری این شهرستان برگزار شد اظهار کرد: مبارزه با کالای قاچاق، تلاش برای رونق اقتصادی و اشتغال، سبب بهبود وضعیت اقتصادی کشور می‌شود.

وی تلاش همه دستگاه ها در مبارزه با کالای قاچاق را از اهمیت خاصی برخوردار دانست و افزود: طی چند سال گذشته هماهنگی خوبی بین سه قوه صورت گرفته که نتیجه آن کاهش ورود کالای قاچاق به کشور بوده است.

فرماندار گناباد تصریح کرد: در سال ۹۵ بیش از چهارصد و ۳۹ میلیون تومان کالای قاچاق در شهرستان گناباد کشف و ضبط گردید و ۱۳۰ پرونده نیز در این خصوص تشکیل شده است.

نبی پور با انتقاد از میزان کم جریمه ها وتعداد ناکافی نیروی های تعزیرات حکومتی افزود: تعداد ۱۸ پرونده از سال ۹۵ در اداره تعزیرات حکومتی گناباد در حال بررسی است که هرچه سریعتر باید تعیین تکلیف شوند.

وی خاطرنشان کرد: از دی ماه سال گذشته تا کنون بیشتر کالاهای قاچاق کشف شده در شهرستان گناباد شامل برنج، سموم کشاورزی، پارچه، کفش و قرص‌های انسانی بود که در این راستا ۸ متهم دستگیر و برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجعه ذیصلاح شدند.