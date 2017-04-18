به گزارش خبرنگار مهر، مهرداد کاظمی ظهر سه‌شنبه در نشست خبری که به مناسبت هفته نکوداشت اصفهان برگزار شد، اظهار داشت: هفته نکوداشت اصفهان فرصت خوبی است تا اصفهان با تمام زوایای پنهان و آشکار خود امکان بروز پیدا کند.

وی با بیان اینکه قدمت شهر اصفهان به هزار سوم پیش از میلاد بازمی‌گردد و تاریخی به بلندای تاریخ ایران دارد، تصریح کرد: با وجود این ویژگی ها تمام ظرفیت و امکانات این مجموعه برای برگزاری هر چه بیشتر و بهتر هفته نکوداشت اصفهان به کار گرفته می شود تا زمینه اصلی هویت اصفهان به عنوان سند هویتی که هر اصفهانی باید به نسبت به ابعاد مختلف آن آشنایی داشته باشد معرفی شود.

معاون سازمان فرهنگی، تفریحی شهرداری اصفهان ادامه داد: در حوزه‌های گوناگون برنامه‌های متنوعی را اجرا می‌کنیم از خوانندگانی مانند افتخاری و سراج دعوت شده تا کارهای خود راجع به اصفهان را اجرا و در قالب آلبوم‌هایی ارائه کنند.

وی با بیان اینکه یکسری از مساغل و حرفه‌ها در اصفهان رو به فراموشی است، تاکید کرد: تلاش داریم در قالب تهیه ۹ مستند یکسری از این مشاغل مانند زری‌بافی را در هفته نکوداشت اصفهان به نمایش بگذاریم.

کاظمی ابراز داشت: در حدود ۶ گروه سرود با ابعاد بزرگ آماده شده که هم در قالب آلبوم و هم به صورت اجرای زنده در سطح شهر ارائه شده و به اجرای برنامه می پردازند.

وی با بیان اینکه کتاب مربوط به آثار استاد فضائلی از اساتید خوشنویسی در هفته نکوداشت اصفهان برای نخستین بار رونمایی می‌شود، افزود: همچنین برگزاری نمایشگاه عکس، فیلم و مستند دیوارنگاری های شهری به همراه برگزاری نمایشگاه عکس از اساتید برجسته شهر اصفهان و اتریش به نمایش گذاشته می شود.

معاون سازمان فرهنگی، تفریحی شهرداری اصفهان گفت: جشنواره موسیقی با اجرای گروه‌های اصفهانی در این هفته به اجرای برنامه می‌پردازند و در حوزه تئاتر نیز در تالار هنر اجرای دو نمایش در دستور کار قرار گرفته است.