دشمنان ایران اسلامی جرات تعدی به خاک ایران را ندارند

به گزارش خبرنگار مهر، امیر کیومرث شرفی ظهر سه شنبه در مراسم رژه نیروهای مسلح که به مناسبت روز ارتش برگزار شد با بیان این‌که ارتش در خدمت مردم و انقلاب بوده و حافظ دین و قرآن و دارای مشروعیت و مقبولیت است اظهار کرد: ارتش در برقراری امنیت عمومی و ملی کوشا و متعهد بوده و به عنوان یکی از نیروهای پا در رکاب رهبری همیشه در خدمت مردم و انقلاب اسلامی است.

وی با اشاره به این‌که آذربایجان‌غربی در دوران قبل از دفاع مقدس و پیش از آغاز تهاجم رژیم بعث عراق در درگیری با گروهک‌ها معاند، ایفای نقش کرده گفت: مردم این استان نیز افتخار آفرینی ارتشیان را در استان در مقابله با دشمنان دیده و این دلاور مردی‌ها را همواره در خاطر دارند.

فرمانده قرارگاه منطقه‌ای شمال غرب ارتش با اشاره به ولایی و مذهبی بودن بدنه ارتش در دوران قبل از انقلاب گفت: ۴۹۰ ارتشی در دوران ستم‌شاهی به عنوان افراد سیاسی در زندان‌های پهلوی محبوس بودند که ۱۰۰ نفر از آنها به‌دست حکومت شاه ملعون اعدام شده و به شهادت رسیدند که همه اینها گواه مذهبی بودن ارتش حتی در دوران ستم‌شاهی است.

وی تصریح کرد: تقدیم ۴۸ هزار شهید در دوران دفاع مقدس از سوی ارتش جمهوری اسلامی ایران که ۱۴ هزار نفر از آنان متعلق به قرارگاه منطقه‌ای شمال غرب ارتش است نشانه دفاع متعهدانه و حماسه آفرینانه نیروهای ارتش است.

شرفی افزود: ارتش به عنوان نخستین نیروی نظامی پس از انقلاب مورد توجه امام خمینی(ره) قرار گرفت به طوری که آن فقید ۲۹ فروردین ۵۸ را به عنوان روز ارتش نام‌ گذاری کردند و این نشان از اهمیت ارتش در نگاه بنیانگذار انقلاب اسلامی ایران دارد.

نماینده ولی فقیه در آذربایجان غربی نیز در این مراسم با بیان این‌که ارتش با شرکت در دوران دفاع مقدس نشان داد که پیرو امام و رهبری است اظهارداشت: امروز متعالی ترین ارزش برای نیروهای مسلح حرکت بر مبنای احکام الهی است.

حجت‌الاسلام والمسلمین سید مهدی قریشی تصریح کرد: اساسی‌ترین تمایز بین ارتش ایران و سایر کشورها این است که ارتش کافران در راه طاغوت جنگیده و نیروهای مسلح ما در سایه پرچم توحید در راه انقلاب، دفاع از مردم خود و برپا نگه داشتن پرچم کشور جان خویش را فدا می‌کنند.

وی تصریح کرد: اکنون با گذشت چندین سال از پیروزی انقلاب اسلامی، کشوری نظیر ایران پیدا نمی‌شود که با تکیه به کلام خداوند و از مقابل آن رژه بروند و این از فضیلت‌های خاص ارتش جمهونری اسلامی ایران در تمام دنیا است.

امروز همزمان با سراسر کشور و در سالروز اعلام روز ارتش از سوی امام خمینی(ره) به عنوان روز ارتش، نیروهای مسلح در منطقه شمال غرب کشور در ۱۵ شهر این منطقه مراسم سان و رژه برگزار کردند

در این مراسم ابتدا چتربازان هوانیروز با فرود در میدان رژه قدرت نظامی و میزان توانایی خود را به نمایش گذاشتند و متعاقب آن نیروهای زمینی، رزمی، پدافندی و هوانیروز ارتش مستقر در شمال غرب کشور از مقابل جایگاه رژه رفتند.

یگانهای نمونه سپاه شهدا آذربایجان غربی، نیروی انتظامی استان و مرزبانی نیز در این مراسم از مقابل جایگاه رژه رفتند.

در این مراسم از سوی شهروندان ارومیه و توسط محمد حضرت پور شهردار ارومیه الواح و هدایایی به تعدادی از فرماندهان ارتش اهدا شد.